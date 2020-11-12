9 نصائح بمناسبة "الجمعة البيضاء"

Category: منوعـات

Date: 2020-11-12T10:09:22+0000

شفق نيوز/ يترقب المتبضعون موسم "الجمعة البيضاء" خيث تشهد اغلب الاسواق عروضا تنافسية قد تكون مغرية في بعض الاحيان. وبهذه المناسبة توجد بعض النصائح، لتجنب التعرض للمشكلات في موسم "الجمعة البيضاء" كما يلي: 1-من حقك معرفة كل البيانات عن المنتج الذي ستقوم بشرائه. 2-من حقك معرفة السعر الشامل للسلعة. 3-من حقك الحصول على الفاتورة. 4-تعامل مع من يطبقون قانون حماية المستهلك. 5-تعامل مع منصات التسويق الإلكتروني المحلية حتى يمكنك الحصول على حقك عند وجود مشكلة. 6-لا تتعامل مع منصات التسويق الإلكترونية الدولية لعدم خضوعها للجهاز. 7-ركز في البضائع التي ترغب في شرائها وحدد مستلزماتك مسبقًا وفقا للميزانية المحددة من جانبك. 8-اتصل بجهاز حماية المستهلك عند وجود أي مخالفة أو تخفيض وهمي. 9-يمكنكم الاستمتاع بتخفيضات المبادرة الرئاسية "ما يغلاش عليك" والتي تقدم تخفيضات حقيقية لمدة 3 شهور. وتعد الجمعة البيضاء، حدثا عالميا يتكرر في شهر نوفمبر من كل عام، ويجري عرض المنتجات بخصومات كبيرة تصل إلى 40%، وتشهد إقبالا كبيرا من الجمهور للاستفادة من الخصومات.

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