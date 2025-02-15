800 مليون دولار مفقودة داخل مكب نفايات.. قصة غريبة لرجل تعيس الحظ

شفق نيوز/ ألقى البريطاني جيمس هاولز، قرصاً صلباً يحتوي على قرابة 7500 عملة بتكوين، عن طريق الخطأ عام 2013.

وحاول الرجل بعدة طرق، خلال السنوات الماضية، نبش مكب نفايات دوكسواي في مدينة نيوبورت (الواقعة على بعد 19 كلم شمال شرقي كارديف)، حيث ألقى القرص الصلب. وفي 2021 عرض على السلطات المحلية دفع 70 مليون دولار للسماح له بذلك.

غير أن محاولاته التي وصلت حتى إلى نزاع قضائي مع السلطات المحلية في المحكمة، لم تفلح.

شراء المكب

ثم توصل لخطة جديدة، ألا وهي ببساطة شراء مكب النفايات، وفق شبكة "سي إن إن". وقال عبر منصة "إكس": "أفكر في شراء موقع مكب النفايات"، مضيفاً أنه تم تأمين التمويل.

وجاء تفكيره بهذه الخطة بعد أن أوقف قاض في المحكمة العليا البريطانية قضيته للذهاب للمحاكمة في كانون الثاني/يناير الماضي. إذ كان يسعى هاولز إلى إجبار السلطات المحلية للسماح له البحث في مكب النفايات.

يذكر أن هاولز تخلص من القرص الصلب بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2013، وكان قد قام بتعدين العملة الافتراضية عندما كانت قيمتها ضئيلة.

وكانت تقدر قيمة العملات التي كان يملكها عندما فقد القرص الصلب بنحو 9 ملايين دولار، في حين تناهز حالياً الـ800 مليون دولار.