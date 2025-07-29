700 طلقة في الدقيقة.. كلاشنكوف حديث بـ 3 طرازات خارقة

شفق نيوز- موسكو

في وقت تعتمد فيه أكثر من 100 دولة حول العالم على البندقية الأسطورية "كلاشينكوف إيه كيه-47"، تواصل روسيا تطوير هذا السلاح بإنتاج نسخ حديثة تحتفظ بذات العيارات النارية أو تعتمد عيارات مختلفة. ومن أبرز هذه النسخ بندقية "إيه كيه-12"، التي تستخدم طلقات من عيار 5.45×39 ملم، وتُعد واحدة من أبرز نماذج الجيل الجديد من الكلاشينكوفات المستخدمة حالياً في الجيش الروسي.

وأورد موقع "كلاشنيكوف" الروسي أبرز المواصفات الفنية للبندقية الروسية الخارقة "إيه كيه - 12" بطرازاتها الـ3، التي يمتلك كل منها تحسينات إضافية تسهم في تعزيز كفاءتها القتالية، بينما تتشابه في مزايا أساسية أبرزها سعة مخزن الطلقات المصمم بـ30 طلقة.

وتعد "إيه كيه - 12" بندقية الاقتحام الأساسية الموجودة في الخدمة لدى قوات المشاة الروسية ووحدات أخرى، ويمثل هذا الطراز قمة تطور بنادق "كلاشينكوف"، ويمتاز عن الأجيال السابقة بتصميمه المريح المتقن، وقابلية الاستخدام على مدار اليوم، وزيادة في الدقة في إطلاق النار.

ومنذ عام 2018، بدأت القوات المسلحة الروسية عملية إعادة تسليحها بهذا النوع من البنادق.

وفيما يلي أبرز المواصفات الفنية:

عيار الطلقات: 39 * 5.45 مم

الوزن (مع مخزن فارغ): 3.7 كغ

الطول مع الأخمص: 94 سم

الطول في وضع الطي: 69 سم

المدى التقديري: 800 م

طول السبطانة: 415 مم

أنماط الإطلاق: متقطع / آلي

إيقاف الأجزاء بعد آخر طلقة: غير متوفر

معدل الإطلاق: 700 طلقة في الدقيقة

عتلة الأمان: جانبية على اليمين

سرعة الطلقات: 900 م/ث

وزن المخزن: 0.215 كغ

كما يمكن تزويد البندقية بحامل ثنائي وحربة، إضافة إلى امتلاكها قضبان "بيكاتنلي" لإضافة أجهزة رؤية إضافية عند الحاجة، وتحتوي على عصا تنظيف داخل مقدمة السلاح، وعتاد تنظيف داخل الأخمص، مع إمكانية تزويدها بقاذف قنابل.

وبحسب الموقع، فإن الطرازين المطورين من البندقية هما "إيه كيه - 12 سي" و"إيه كيه - 12 إس سي"، وهما أخف وزناً من الطراز الأساسي، مع اختلافات في طول السبطانة التي تصبح أقصر في الطرازات المطورة لتلائم مهام هجومية أكثر تعقيداً.

ففي النسخة "إيه كيه - 12 سي" يكون طول السبطانة 290 مم، وفي النسخة "إيه كيه - 12 إس سي" يكون طولها 228 مم، مقارنة بـ 415 مم في النسخة الأصلية.

ويصل وزن النسخة الأولى إلى 3.7 كغ، بينما يبلغ وزن "إيه كيه - 12 سي" نحو 3.4 كغ، وتعد "إيه كيه - 12 إس سي" الأخف وزناً على الإطلاق بـ 3.2 كغ.

وتستخدم النسخ الثلاث نفس العيار الناري (39 * 5.45 مم)، وهو أحد الأعيرة التي يتم استخدامها في البنادق الهجومية الروسية التي تطورها شركة كلاشنيكوف، ويختلف في القطر عن العيار الناري المستخدم في بنادق كلاشينكوف "إيه كيه - 47" وهو (39 * 7.62 مم).