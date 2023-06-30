7 آلاف دولار مقابل كل طفل.. شركة صينية تحفز موظفيها على الإنجاب

شفق نيوز/ أعلنت مجموعة "تريب دوت كوم" الصينية إنها ستدفع 50 ألف يوان (6897.69 دولار) للموظفين، عن كل طفل ينجبونه، اعتباراً من الأول من تموز المقبل، وهي أول مبادرة من نوعها تطلقها شركة خاصة كبيرة في الصين التي تكافح تزايد عدد كبار السن بين سكانها.

وحسب ما ذكرته وكالة رويترز، بينت الشركة الصينية أنها ستدفع إعانة نقدية للوالدين تبلغ 10 آلاف يوان سنوياً لمدة 5 سنوات عن كل طفل يولد لموظفيها على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن البرنامج سيتكلف نحو مليار يوان (حوالي 140 مليون دولار أمريكي).

وتعد الشركة واحدة من أكبر وكالات السفر عبر الإنترنت في العالم، وبها 400 مليون مستخدم.

وقال جيمس ليانغ الرئيس التنفيذي لشركة "تريب دوت كوم"، في بيان: "اقترحت دائماً أن تقدم الحكومة أموالاً للأسر التي تنجب، خاصة التي تنجب عدة أطفال، لمساعدة المزيد من الشبان على تحقيق رغبتهم في إنجاب عدة أطفال. يمكن للشركات أيضاً أن تلعب دوراً في حدود قدراتها الخاصة لتوفير ظروف ملائمة للإنجاب".

وبعد فرض سياسة الطفل الواحد من 1980 إلى 2015، حذّر الباحثون في الديموغرافيا من أن الصين ستعاني من شيخوخة السكان مع انكماش قوتها العاملة وإنفاق الحكومات المحلية المثقلة بالديون المزيد على سكانها المسنين. وانخفض معدل المواليد في الصين العام الماضي إلى 6.77 مواليد لكل ألف شخص من 7.52 مولود في 2021، وهو أدنى مستوى مسجل.

بينما قالت السلطات في عام 2021 إن الأزواج يمكنهم إنجاب ما يصل إلى 3 أطفال، ولكن حتى خلال السنوات التي حدثت فيها الجائحة واضطر فيها السكان للبقاء في المنزل، لم يرغب الأزواج في إنجاب أطفال.

فيما يعزو الشبان ذلك إلى عوامل محبطة؛ منها ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال والتعليم وانخفاض الدخل وضعف شبكة الأمان الاجتماعي وعدم المساواة بين الجنسين.