7 طرق بسيطة للتخلص من الكوليسترول بشكل طبيعي

شفق نيوز/ يؤدي تراكم الكوليسترول المرتفع أو الضار LDL في الشرايين إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، لكن هناك طرقا بسيطة يمكن أن تساعد في التحكم به بشكل طبيعي، بحسب ما نشره موقع India.com.

ويؤكد الخبراء أن تلك الطرق البسيطة تندرج تحت بند المعلومات العامة وبالتالي لا تحل محل المشورة الطبية، لكن يمكن أن يساعد اتباعها في تحقيق تغيير مناسب في النظام الغذائي بما يقلل من مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب، كما يلي:

1. التحكم في وزن الجسم

يمكن أن يؤدي الوزن الزائد غير الصحي إلى زيادة إنتاج الكوليسترول مما يتسبب في زيادة الترسبات.

2. النشاط البدني

إن ممارسة الرياضة تعمل على تحسين عضلات القلب، وتفتيت الدهون، كما تستخدم الدهون المشبعة كطاقة، مما يقلل من مستوى الكوليسترول السيئ في الدم ويحسن مستوى الكوليسترول الجيد أيضًا.

3. التخلص من الدهون المتحولة

يؤدي تراكم الأحماض الدهنية المتحولة إلى تكوين ترسبات تتسبب في الإصابة بتصلب الشرايين، لذا، يجب استبعاد الأطعمة التي تحتوي على دهون متحولة من النظام الغذائي بالكامل.

4. التفاح

يساعد الاستهلاك المنتظم للتفاح في تقليل ضغط الدم، ويمنع تكوين اللويحات في الشرايين.

5. المكسرات

تحتوي حفنة من الجوز واللوز على دهون أحادية غير مشبعة تساعد في خفض نسبة الكوليسترول السيئ في الدم، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

6. فص الثوم

يعد الثوم علاجا منزليا قديما. يُقال إنه يخفض مستوى الكوليسترول السيئ بشكل طبيعي.

7. ‎وعاء خضراوات ملون

يسهم التناول المنتظم للخضراوات الملونة في تحسين صحة القلب وخفض مستويات الكوليسترول في الدم بشكل طبيعي.