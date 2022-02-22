6 منها للعرب.. تعرف على أغلى 10 يخوت في العالم

شفق نيوز/ يمتلك امراء ومسؤولون عرب 6 من أغلى 10 اليخوت الفاخرة التي تطفو في بحار ومحيطات العالم.

1- The History Suprem يتصدر قائمة أغلى اليخوت في العالم

السعر: 4.8 مليار دولار

المالك: رجل الأعمال الماليزي روبرت كيوك يُعتبر يخت The History Suprem أغلى يخت في العالم وأكبرها حجماً أيضاً، يمتلكه رجل الأعمال الماليزي روبرت كيوك ويبلغ طوله 30 متراً، واستغرق بناؤه 3 سنوات.

عامل الإبهار في اليخت هو احتواؤه على 10 آلاف كيلو من الذهب الخالص والبلاتين الذي يزين منطقة تناول الطعام والسطح، والسلالم.

ووفقاً لما ذكره موقع Travel Tomorrow، يتميز الجناح الرئيسي بجدار صخري نيزكي، وتمثال مصنوع من عظام الديناصور ريكس، وأكواريوم يبلغ وزنه 68 كغم من الذهب من عيار 24 قيراطاً.

2- يخت الكسوف

السعر: 1.5 مليار دولار

المالك: رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش يمتلك الملياردير الروسي ومالك نادي تشيلسي الإنجليزي، رومان أبراهاموفيتش، اليخت الفاخر Eclipse "الخسوف" الذي يبلغ طوله نحو 160 متراً.

يتميز اليخت بمواصفات مذهلة تتألف من مهبطين لطائرات مروحية، وسينما، ومطعم، وديسكو، وصالون تجميل وتصفيف شعر، و24 كابينة للضيوف، ومسبحين، وأحواض مياه ساخنة، وغواصة صغيرة الحجم. أضِف إليها نظاماً يكشف الدخلاء، وطلاء مدرع، ونوافذ مضادة للرصاص، وكاميرات "الباباراتزي".

3- يخت شوارع موناكو

السعر: 1.1 مليار دولار

المالك: لا أحد بعد

هذا اليخت الفاخر "streets of Monaco" الذي يبلغ طوله نحو 160 متراً هو أحد اليخوت الغريبة في العالم، ويتميز بأنه مستوحى من مدينة موناكو وسطحه يشبه شوارعها.

اليخت يتألف من غرف نوم مكونة من 3 طوابق مع مصعد خاص، ومكاتب، وتراس شمسي، وشواطئ اصطناعية على متنه، وشرفات ومقهى وشلال صغير وفسحة شواء ومنصة لمشاهدة الأسماك أسفل الماء، وطائرة مروحية وغواصة وكثير من غرف الاستقبال وتبديل الملابس.

4- يخت عزام

السعر: 600 مليون دولار

المالك: خليفة بن زايد آل نهيان

يمتلك الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمير أبوظبي ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يخت "عزام"، وهو من تصميم الفرنسي المعروف كريستوف ليوني.

تم بناء يخت عزام من قبل شركة بناء اليخوت الألمانيّة الفاخرة "لورسن"، ويبلغ طوله نحو 180 متراً ليكون أطول يخت في العالم، في حين يبلغ طول الصالون الرئيسي 29 متراً وعرضه 18 متراً.

أما ما يثير الدهشة حقاً فهو سعة خزان وقوده الذي يتسع لمليون لتر.

5- يخت توباز

السعر: 527 مليون دولار

المالك: الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

تم تصميم اليخت "توباز" المملوك للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وإنتاجه من قبل شركة لورسن الألمانية أيضاً في عام 2012. يتميز القارب بـ8 طوابق لتجارب مشاهدة متنوعة وغريبة، ويشتمل القسم الداخلي على جاكوزي كبير ومكيف هواء كامل وإضاءة تحت الماء ومهبطين لطائرات مروحية، وصالة ألعاب رياضية حديثة، وسينما وقاعة اجتماعات.

6- يخت Motor A

السعر: 440 مليون دولار

المالك: الملياردير الروسي أندريه ميلينشينكو

يبدو أن يخت "Motor A"، المملوك لرجل الأعمال الروسي أندريه ميلينشينكو، يشبه إلى حد كبير، سفينة حربية شبحاً أو غواصة عسكرية أكثر من كونه يختاً فاخراً.

قام المهندس المعماري مارتن فرانسيس والمصمم فيليب ستارك ببناء اليخت الذي يبلغ ارتفاعه 120 متراً، وطوله 65 متراً، وفقاً لما ذكره موقع Boat International.

ويضم الجزء الداخلي من اليخت الشبيه بالغواصة، غرفة نوم رئيسية وديسكو و6 أجنحة للضيوف وجدراناً متحركة لتحويل أجنحة الضيوف إلى غرف فاخرة بسرعة.

7- يخت دبي

السعر: 400 مليون دولار

المالك: محمد بن راشد آل مكتوم

سمي اليخت الفاخر على اسم مدينة صاحبه، إذ يعتقد أنه مملوك لنائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي ووزير الدفاع الدولة محمد بن راشد آل مكتوم.

تم بناء اليخت من قبل شركة Blohm and Voss والديكورات الداخلية من قبل Platinum Yachts. تشمل الميزات حوض سباحة من الفسيفساء، ومهبطاً لطائرات مروحية، ومنصات حمامات شمسية، وجاكوزي، ومساحة تتسع لـ155 ضيفاً، ومنطقة اجتماعية كبيرة على مستويين أسفل السطح وصالة لكبار الشخصيات.

8- يخت سيرين

السعر: 330 مليون دولار

المالك: محمد بن سلمان بُني يخت سيرين ذو التصميم الإيطالي الفاخر في الأساس لرجل الأعمال الروسي يوري شيفلر في العام 2011، قبل أن يبيعه لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العام 2015.

يتألف اليخت الذي يبلغ طوله 133.9 متر، من عدّة طوابق وحمامات سباحة، ومسبح من مياه البحر، ومهبطين لطائرات مروحية، وقاعة رقص، وغواصة، وصالة سبا، وغرفة ثلج، وغرفة بخار.

9- يخت Radiant

السعر: 320 مليون دولار المالك: الملياردير عبد الله الفطيم "مشع" هو يخت فخم يبلغ طوله 110 أمتار وعرضه 16 متراً، تم بناؤه في عام 2009 بواسطة الشركة الألمانية لورسين، وهو مملوك لرجل أعمال السيارات الفارهة الإماراتي عبد الله الفطيم.

تبلغ القدرة الاستيعابية لليخت، 22 شخصاً، إضافة إلى 44 من أفراد الطاقم، ويحتوي على مصعد، حمام سباحة، مهبط لطائرة مروحية على السطح العلوي، غرفة تدليك، منصة سباحة، جاكوزي على سطح السفينة، صالة الألعاب الرياضية، مسرح سينما.

10- يخت Al Said

السعر: 300 مليون دولار

المالك: قابوس بن سعيد قبل وفاته في 11 يناير/كانون الثاني 2020، كان سلطان عُمان قابوس بن سعيد هو مالك يخت "السعيد" الذي يبلغ طوله نحو 155 متراً.

يتألف اليخت من 6 طوابق ضخمة، بحيث يحتوي كل منها على عدد من المرافق، منها غرفة مخصصة للحفلات الموسيقية، مدعومة بالأوركسترا (Orchestra) بنحوِ 50 آلة موسيقية تقريباً، كما يحتوي على مهبط للطائرات المروحية وحوض سباحة.

يمكن لليخت الفاخر استيعاب ما يصل إلى 70 ضيفاً، و154 من أفراد الطاقم، وهو من تصنيع شركة لورسن الألمانية.