6 فوائد مذهلة لتناول زيت الزيتون كل يوم.. تعرف عليها

شفق نيوز/ أظهرت بيانات أن تناول زيت الزيتون كل يوم له فوائد مذهلة، من حماية القلب والمفاصل إلى تقليل الالتهابات وخطر الإصابة بالسرطان وغير ذلك، بحسب ما ذكر موقع "إيتينغ ويل".

ويعدّ زيت الزيتون أحد أكثر زيوت الطهي شيوعاً في جميع أنحاء العالم، إذ يحظى بإقبال كبير بسبب نكهته الغنية وفوائده الصحية العديدة.

ويتم تصنيع زيت الزيتون عن طريق حصاد الزيتون وتحويله إلى عجينة ثم عصر العجينة لاستخراج الزيت.

وتدرج العديد من الثقافات زيت الزيتون في أنظمتها الغذائية اليومية، وفيما يلي فوائد هذا "السائل الذهبي":

حماية القلب: يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، خاصة حمض الأوليك، التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

دعم صحة العظام: يحتوي هذا الزيت على البوليفينولات، وهي مضادات أكسدة تُعزز تكوين العظام وتقلل من خطر فقدان الكتلة العظمية، مما يفيد بشكل خاص الأشخاص المعرضين لهشاشة العظام.

تقليل الالتهابات: يساعد في تقليل الالتهابات المزمنة التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، بفضل مكوناته مثل الأوليوكانثال وحمض الأوليك.

الوقاية من التدهور الإدراكي: قد يقلل زيت الزيتون من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات. وأظهرت إحدى الدراسات أن تناول نصف ملعقة كبيرة يوميا قد يقلل خطر الوفاة الناتجة عن الخرف بنسبة 28%.

حماية المفاصل: يمكن أن يساعد هذا الزيت في تحسين مرونة المفاصل والوقاية من التهاب المفاصل بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان: تشير أبحاث إلى أن زيت الزيتون يحتوي على مركبات كيميائية نباتية قد تقلل من تكوين الأورام السرطانية، خاصة في الثدي والجهاز الهضمي والجهاز البولي.