6 فوائد تقدمها الحيوانات الأليفة في حياة الإنسان

شفق نيوز/ في عالم سيطرت عليه منصات التواصل الاجتماعي إلى جانب التطور المستمر في كافة المجالات والأنشطة، يتجاوز دور الحيوانات الأليفة مجرد الرفقة البسيطة، إذ تقدم للبشر، سواءً كانت كلاباً أو قططاً أو حيوانات أخرى، مجموعة من الفوائد، من بينها إثراء الصحة البدنية والعقلية والعاطفية.

1- الصحة البدنية

يمكن لامتلاك حيوان أليف أن يساهم بشكل كبير في صحتنا البدنية، وذلك عبر النشاط اليومي، مثل النزهات، ووقت اللعب، وتقديم الرعاية لهم، مما يعزز نمط الحياة النشط، ويحسن الصحة القلبية واللياقة البدنية بشكل عام.

ومن المهم أيضاً أن نشير إلى أن أصحاب الكلاب غالباً ما يجدون أنفسهم أكثر ارتباطاً بالتمارين الرياضية العادية، مما يعزز صحتهم بشكل عام. وعلاوة على ذلك، تشير دراسات إلى أن التفاعل مع الحيوانات يمكن أن يخفض ضغط الدم، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

2- العاطفة

تمتلك الحيوانات الأليفة قدرة غير عادية على الإحساس بمشاعرنا، وتوفير الحب والدعم بشكل لا يشوبه شائبة.

وفي أوقات الضغط العصبي أو القلق أو الوحدة، يمكن أن يمثل وجود حيوانات أليفة مصدراً للراحة لدى البشر، خاصة وأن رفقتهم تساعد في تقليل مشاعر العزلة، وتعزز الانتماء والرفاه العاطفي.

3- الصحة العقليّة

من المتوقع أن يشهد المستقبل دمج الحيوانات الأليفة في الممارسات التي تساهم في تقوية الصحة العقلية وطرق علاجها.

وتشير الأبحاث إلى أن التفاعل مع الحيوانات الأليفة يمكن أن يخفف من أعراض الاكتئاب والقلق.

الحيوانات الأليفة يمكن أن يخفف من أعراض الاكتئاب والقلق، وتعزز الشعور بالانتماء والرفاهية العاطفية.

4- التواصل الاجتماعي

تعتبر الحيوانات الأليفة من محفزات التواصل الاجتماعي، إذ تكسر الحواجز، وتسهل التواصل بين البشر، على سبيل المثال عند الذهاب إلى حديقة خاصة لنزهة الحيوانات الأليفة، أو أثناء نزهة عابرة في الحي، غالباً ما يجد أصحاب الحيوانات أنفسهم في محادثات مع عشاق الحيوانات الآخرين.

5- مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة

تساهم الحيوانات الأليفة في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ تُعد شريكاً لا غنى عنه في مختلف جوانب الحياة.

وعلى سبيل المثال هناك أفراد مصابون بالصرع أو غيرها من النوبات العصبية، فيمكن للحيوانات المدربة بشكل احترافي المساعدة في خدمات حيوية، مثل معرفة بداية النوبات، وبالتالي تساعد في جلب الدواء أو تنبيه مقدمي الرعاية.

يمكن للحيوانات الأليفة المدربة بشكل احترافي المساعدة في خدمات حيوية، مثل معرفة بداية النوبات، والمساعدة في جلب الدواء أو تنبيه مقدمي الرعاية.

كما تقدم مساعدات للأفراد وفق احتياجاتهم الخاصة، مثل الكلاب المرشدة لضعاف البصر أو الحيوانات الأليفة التي تسهم في علاج من يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة.

6- تعليم الأطفال

تشير بعض الدراسات إلى أن مراحل نمو الحيوانات الأليفة إلى جانب الأطفال لها مزايا كبيرة، إذ يمكنها المساهمة في تعلم المسؤولية، والتعاطف من خلال الاعتناء بكائن حي، خاصة وأن هذه التجارب تشكل الأجيال المستقبلية، ما يعزز فهم أعماق الترابط بين الإنسان والحيوان.

التواصل في المستقبل مع الحيوانات

تحمل التطورات التكنولوجية الكثير من المفاجآت من ضمنها رعاية الحيوانات الأليفة، ومن الممكن أن تشهد تحولاً في الطريقة التي نعتني بحيواناتنا الأليفة، عبر تقديم أجهزة ذكية وتطبيقات تمكن من التواصل ومراقبة صحة حيواناتنا الأليفة بسهولة، مضمونة لتأمين رعايتها.