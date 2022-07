6 تحذيرات من رئيس واتساب WhatsApp لجميع المستخدمين

شفق نيوز/ حذر الرئيس التنفيذي لمنصة "واتساب" ويل كاثكارت، جميع مستخدمي التطبيق من القيام بتحميل أي تطبيقات معدلة أو قريبة لواتساب، ولذلك لخطورتها الشديدة، حيث تعمل هذه الإصدارات المزيفة من التطبيق على اختراق اجهزة المستخدمين وسحب بياناتهم.

وشدد ويل كاثكارت بتغريدات عبر حسابه الرسمي بتويتر على أن فريق البحث الأمني لواتساب يعمل على حذف وإزالة كل التطبيقات المشابهة لواتساب والتي تعد في الحقيقة تطبيقات وهمية وخادعة تدمر أمان المستخدمين.

Reminder to @WhatsApp users that downloading a fake or modified version of WhatsApp is never a good idea. These apps sound harmless but they may work around WhatsApp privacy and security guarantees. A thread: