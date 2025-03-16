50 مليون دولار تعويض.. أمريكي يكسب دعوى ضد "ستاربكس" بسبب "مشروب ساخن"

شفق نيوز/ نجح رجل أمريكي في كسب دعوى ضد شركة "ستاربكس" بعد تعرضه لحروق بالغة أثناء تسلمه مشروبات ساخنة من خدمة السيارات، فيما ألزمت هيئة محلفين في ولاية لوس أنجلوس، الشركة بدفع تعويض قدره 50 مليون دولار.

وقال صاحب الدعوى، مايكل غارسيا، إنه أصيب بحروق بالغة تشمل جهازه التناسلي عام 2020 بعد أن سقط مشروب ساخن على حجره بسبب غطاء غير محكم الإغلاق.

وكشف، أنه أصيب بحروق بالغة وتشوهات وتلف عصبي مُنهك في "أعضائه التناسلية".

وكان صاحب الدعوى يتسلم حامل أكواب يحتوي على ثلاثة مشروبات، ويبدو أن أحد المشروبات لم يوضع بطريقة مناسبة وعندما سلم النادل غارسيا الطلب سقط المشروب على حجره.

واتهم غارسيا "ستاربكس" بالإهمال، وعرض فيديو يُظهر المشروب الذي كان مائلاً في الصينية عندما كان يسلمه له النادل عبر نافذة خدمة السيارات.

والجمعة الماضي، أمر المحلفون الشركة بدفع 50 مليون دولار لغارسيا تعويضاً عن الأضرار الجسدية والنفسية.

واعتبر محاميه الحكم "خطوة حاسمة في محاسبة (ستاربكس) على تجاهلها الصارخ لسلامة العملاء وعدم تحملها المسؤولية".

وصرحت مديرة التواصل في "ستاربكس"، جاسي أندرسون، لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، قائلة "نتعاطف مع السيد غارسيا، لكننا لا نتفق مع قرار هيئة المحلفين بمسؤوليتنا عن هذا الحادث، ونعتقد أن التعويضات الممنوحة مبالغ فيها".

وأكدت أن الشركة "تلتزم بأعلى معايير السلامة في متاجرنا، بما في ذلك التعامل مع المشروبات الساخنة".

وتسترشد المحاكم الأمريكية في القضايا من هذا النوع بقرار هيئة محلفين صدر في العام 1994 بدفع "ماكدونالدز" ثلاثة ملايين دولار لامرأة تعرضت لحروق بالغة بسبب قهوة ساخنة اشترها.

وخفض القاضي لاحقاً قيمة التعويض بشكل كبير، لكن قضية "ماكدونالدز" عادة ما يتم الاستشهاد بها في القضايا من هذا النوع.