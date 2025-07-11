5 مكونات لكثافة الشعر.. تعرف على التفاصيل

شفق نيوز- متابعة

يخضع الشعر مثل البشرة، لتغيّرات ترتبط بالعمر، ونمط الحياة، والعوامل البيئية، مما يجعل من الضروري إعادة النظر في روتين العناية به من وقت إلى آخر.

فما كان يُناسبه في الماضي قد لا يلبّي احتياجاته اليوم، خاصةً في حال ظهرت مشكلات مثل التساقط أو ضعف الكثافة.

في هذا السياق، يسلّط الضوء على مجموعة من المكونات الفعّالة التي يمكن أن تُحدث فرقاً حقيقياً في صحة الشعر وحيويته.

البيوتين

إنه أكثر المكونات شعبيّة في مجال تعزيز كثافة الشعر وصحته، يُعرف البيوتين أيضاً باسم الفيتامين B7.

وهو يؤدي دوراً رئيسياً في إنتاج الكيراتين، أي البروتين الذي يتكوّن منه الشعر.

ويُساعد البيوتين على تقوية خصلات الشعر الضعيفة، والحدّ من تكسّرها، و دعم الشعر الجديد من خلال تحسين قدرة الجسم على استقلاب العناصر الغذائيّة الأساسيّة لصحة الشعر.

ولكنه ليس مكوناً عجائبياً، فهو يحتاج إلى المواظبة على الاستعمال في الشامبو على الأقل لمدة 3 أشهر بهدف الحصول على النتائج المرجوّة.

النياسين

يُعتبر النياسين أو الفيتامين B3 عنصر أساسي في عالم العناية بالشعر.

فهو يعمل على تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس مما يُساعد على إيصال المزيد من الأكسيجين والمُغذّيات إلى بصيلات الشعر.

ويُساهم تحسين الدورة الدمويّة في فروة الرأس على تعزيز نمو شعر جديد والحفاظ على صحة خصلات الشعر الموجود.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنياسين أن يُساعد في الحدّ من الالتهاب وتحسين مظهر الشعر الباهت والخفيف مما يجعل من هذا المكوّن علاجاً مُتكاملاً للشعر.

الكافيين

يُعتبر الكافيين مكوناً فعّالاً في مجال العناية بالشعر وتحديداً لدى إدراجه في الشامبوهات والعلاجات المُكثّفة.

ويُساهم الاستخدام الموضعي للكافيين على تحفيز بصيلات الشعر وإطالة مرحلة نموه، مما يعني أنه قادر على الحدّ من تساقطه وتحفيز نمو شعر أقوى وأطول مع مرور الوقت.

الكيراتين

يُعتبر الكيراتين المكوّن الأساسي للشعر، ولذلك من الطبيعي أن تُساعد إضافة هذا المكوّن إلى روتين العناية بالشعر على تقوية خصلاته وحمايتها.

وتُساعد المُنتجات المُدعّمة بالكيراتين على إعادة بناء المناطق التالفة من جذع الشعر، كما تُنعّم ملمسه الخشن فيبدو أكثر صحة وكثافة.

بيبتيدات النحاس

تُعتبر بيبتيدات النحاس الأقل شهرة بين المكونات التي ذكرناها سابقاً، ولكن فعاليتها لا تقلّ عنها خاصةً فيما يتعلّق بإعادة نمو الشعر والحفاظ على صحة فروة الرأس.

وتتألف هذه الببتيدات من جزيئات بروتينيّة صغيرة تُساعد على تحفيز تدفّق الدم إلى فروة الرأس وإطالة مرحلة نمو بصيلات الشعر كما أنها تدعم إنتاج الكولاجين والالستين مما يُحسّن الحالة العامة لفروة الرأس وللشعر على السواء.

ويمكن أن تُساعد بيبتيدات النحاس في منع تساقط الشعر وتحفيز نمو شعر جديد خاصةً عند استعمالها بانتظام في الشامبو والأمصال أو علاجات فروة الرأس.