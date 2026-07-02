5 مشروبات صحية بديلة للقهوة تمنحك الطاقة والتركيز

شفق نيوز- واشنطن

يتجه كثير من الأشخاص إلى البحث عن بدائل للقهوة، سواء للتقليل من استهلاك الكافيين أو الاستغناء عنه، حيث تتوفر مجموعة من المشروبات التي يمكن أن تشكل بدائل مناسبة لها، وفقاً لموقع "فيري ويل هيلث".

واستعرض الموقع الأميركي قائمة بمشروبات بديلة تمنح مستويات طاقة مشابهة وتوفر فوائد صحية متعددة.

شاي الماتشا

الماتشا هو مسحوق من الشاي الأخضر يتميز بلونه الزاهي ونكهته الترابية وفوائده الصحية العديدة، والتي يُعزى معظمها إلى مضاد الأكسدة "إبيغالوكاتيشين غالات"، وربطت الدراسات هذا المركب بتقليل الالتهابات، وتحسين صحة القلب، وربما المساهمة في الوقاية من بعض أنواع السرطان.

ويفضل كثيرون الماتشا على القهوة لأنها تمنح طاقة أكثر استقراراً وأقل حدة.

فعلى الرغم من احتوائها على الكافيين، فإنها غنية أيضاً بحمض L-الثيانين الأميني، الذي يساعد على تعزيز التركيز والطاقة لفترة أطول.

شاي التشاي

يحتوي كوب واحد من شاي التشاي المُحضر بالحليب على نحو 21 ملغ من الكافيين، مقارنة بحوالي 90 ملغ في كوب من القهوة السوداء.

ويعرف أيضاً باسم "ماسالا تشاي"، وهو شاي أسود يحضر مع مزيج من التوابل الدافئة، مثل القرفة والهيل والزنجبيل والقرنفل والفلفل الأسود.

قهوة الفطر

قهوة الفطر هي مزيج من البن المطحون مع أنواع من الفطر الطبي المجفف والمطحون، وقد تحتوي على الكافيين أو تكون خالية منه، بحسب المنتج.

المته

المته أو يربا ماتيه هو مشروب تقليدي من أميركا الجنوبية يحضر من أوراق نبات إليكس باراغوارينسيس المجففة، ويحتوي على كمية من الكافيين تقارب 80 ملغ لكل كوب، وهي نسبة قريبة من القهوة.

كما يحتوي على مركبي الثيوبرومين وكميات ضئيلة من الثيوفيلين، اللذين يمنحانه مذاقه المر وتأثيره المنبه. وعند اجتماعهما مع الكافيين، يوفران طاقة وتركيزاً دون التسبب في التوتر أو الارتعاش الذي قد تسببه القهوة.

شاي النعناع

يحضر شاي النعناع من أوراق النعناع الفلفلي أو النعناع البلدي المنقوعة في الماء الساخن، وهو خالٍ من الكافيين.

ورغم أنه لا يمنح دفعة من الطاقة، فإن كثيرين يفضلونه لما يمنحه من إحساس بالانتعاش.