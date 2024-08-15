5 خطوات ذكية للحفاظ على الرشاقة وحرق السعرات

شفق نيوز/ يُعتبر توقيت وترتيب تناول الوجبات والمشروبات أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة والرشاقة، ولتحقيق أقصى استفادة من الغذاء.

وحدد متخصصون أبرز الخطوات التي يمكن اتباعها للحد من السعرات الحرارية اليومية وتعزيز صحة الجسم:

ابدأ بالخضروات

تناول الخضروات قبل أي نوع آخر من الطعام يمكن أن يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول والمساهمة في فقدان الوزن، نظرًا لاحتوائها على الألياف التي تساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم. تشير أخصائية التغذية كارولين ويليامز إلى أن "بدء الوجبة بالخضروات والحصول على الألياف قد يجعلك تستهلك كمية أقل من الكربوهيدرات".

اشرب القهوة حوالي الساعة 11 صباحًا

تنصح خبيرة النوم، الدكتورة ديبورا لي، بأن شرب أول فنجان قهوة في الساعة 11 صباحًا، إذا كنت قد استيقظت في الساعة 7 صباحًا، يمكن أن يمنحك أكبر قدر من الفوائد الصحية.

تناول وجبة العشاء في الساعة 5 مساءً

تناول وجبة العشاء مبكرًا يمكن أن يحسن الهضم ويساعد في فقدان الوزن.

تناول الفواكه قبل الوجبة الرئيسية

تعد الفواكه غنية بالألياف، ومن الأفضل تناولها قبل الوجبة بدلاً من بعدها، خصوصًا التفاح. النظام الغذائي الغني بالألياف يعزز إنتاج هرمون "ببتيد تيروسين تيروسين" (PYY)، الذي يقلل الشهية في جزء من الأمعاء الدقيقة يعرف باللفائفي.

تناول الطعام قبل ممارسة الرياضة

ينبغي على النساء تناول الطعام قبل ممارسة الرياضة، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن النساء اللاتي تناولن مشروبًا من الكربوهيدرات قبل التمرين حصلن على نتائج أفضل، بينما حقق الرجال نتائج أفضل عند تناول الكربوهيدرات بعد التمرين.