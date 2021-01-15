سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

4 أعراض تفصل عن مناعة قوية لفيروس كورونا

Category: منوعـات

Date: 2021-01-15T05:29:01+0000
4 أعراض تفصل عن مناعة قوية لفيروس كورونا

شفق نيوز/ كشفت دراسة حديثة 4 أعراض لعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 ترتبط بتكوين الجسم مستويات عالية من الأجسام المضادة للفيروس تستمر لمدة 3 أشهر.

ويعني وجود مستويات عالية من الأجسام المضادة أن الشخص لديه مناعة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد -واسمه العلمي "سارس-كوف-2" (SARS-CoV-2)- للمرة ثانية.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة ويسكونسن في الولايات المتحدة ونشرت كنسخة أولية (لم تقبل في مجلة طبية)، ولم تخضع بعد لمراجعة الأقران.

وحلل الباحثون اختبارات الدم لـ113 مريضا مصابا بفيروس كورونا بعد 5 أسابيع من التعافي من مرضهم، ثم مرة أخرى بعد 3 أشهر من مرضهم.

ووجدوا أنه كانت لدى الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19 ودخلوا المستشفى مستويات أجسام مضادة أعلى من غيرهم، وبشكل عام زادت مستويات الأجسام المضادة مع شدة كوفيد-19.

لكن بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19 ولم يدخلوا المستشفى فقد لاحظ الباحثون أن 4 من الأعراض ترتبط باستمرار مستويات عالية من الأجسام المضادة لفيروس كورونا، وهي الحمى، آلام البطن، الإسهال، تراجع الشهية.

وهذا يعني أن ظهور هذه الأعراض عليك أثناء مرضك يمكن أن يكون علامة على أنه من المرجح أن تكون لديك مناعة أطول ضد كورونا.

التغلب على الجائحة

وقال الباحثون إنه ستكون المناعة الدائمة -التي يتم تقديرها غالبا بواسطة الأجسام المضادة المستمرة- ضرورية للتغلب على جائحة كوفيد-19.

وفي المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) تستمر الأجسام المضادة للفيروسات في أغلبية المرضى لمدة 3 سنوات على الأقل بعد المرض.

بالمقابل، لا يُعرف الكثير عن فيروس كورونا المستجد، لكن بعض التقارير تشير إلى أن المناعة قد تستمر لمدة 6 أشهر على الأقل.

ومع ذلك، تشير تقارير أخرى إلى أن الأجسام المضادة ضد "سارس-كوف-2" يمكن أن تنخفض في الأشهر القليلة الأولى، حيث يصبح بعض المرضى سلبيين، بحسب الجزيرة.

 

related

آثار كورونا في جسم المتعافين تثير القلق

Date: 2020-09-07 05:31:22
آثار كورونا في جسم المتعافين تثير القلق

قبل كورونا.. الصين "متهمة" بنشر مرض آخر قتل 50 مليونا

Date: 2020-07-29 09:48:32
قبل كورونا.. الصين "متهمة" بنشر مرض آخر قتل 50 مليونا

هل من مخاطر؟ تعرف على مدى مفعول معقمات الأيدي ضد كورونا

Date: 2020-09-13 15:39:05
هل من مخاطر؟ تعرف على مدى مفعول معقمات الأيدي ضد كورونا

أرهق البشر وحيّر العلماء.. حقائق جديدة عن فيروس كورونا

Date: 2020-08-08 09:01:10
أرهق البشر وحيّر العلماء.. حقائق جديدة عن فيروس كورونا

صور "مفزعة" لهيمنة فيروس كورونا على خلايا المصاب

Date: 2020-09-17 05:23:43
صور "مفزعة" لهيمنة فيروس كورونا على خلايا المصاب

صور.. مصاب بكورونا يعاني مضاعفات حادة يتزوج على فراش المرض

Date: 2020-08-15 05:56:45
صور.. مصاب بكورونا يعاني مضاعفات حادة يتزوج على فراش المرض

ضبط طبيب يعالج المرضى من كورونا ويدعي النبوة

Date: 2020-12-03 16:32:02
ضبط طبيب يعالج المرضى من كورونا ويدعي النبوة

مليار شخص يعانون من اضطرابات نفسية بسبب كورونا

Date: 2020-08-28 07:01:30
مليار شخص يعانون من اضطرابات نفسية بسبب كورونا