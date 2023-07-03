4 عادات ستحرمك من "الثراء".. ماذا لو تجنبتها؟

شفق نيوز / بينما يحتل الثراء مكانة عالية في قائمة الآمال والتطلعات المالية التي يسعى الكثير من الناس لتحقيقها، لكن فكرة امتلاك ثروة، ورغم كونها "أقرب للحلم" بالنسبة لبعض الناس، إلا أنها تبقى "فكرة مغرية" للجميع.

ومع أنه لا توجد صيغة سحرية لتحقيق الثراء، إلا أن الخبراء يؤكدون أن بناء ثروة لا يعد حلماً بعيد المنال، حيث يمكن للإنسان بمقوماته وقدراته الأساسية، أن يصل للثراء خلال فترة لا تتعدى الخمسة عشر عاماً، ولكنه ولرفع حظوظه في تحقيق هذا الحلم، يجب عليه الابتعاد عن بعض العادات المالية التي تمنعه من تنمية ثروته.

في هذا الصدد، ذكر الخبير الاقتصادي، بيار الخوري، لموقع "سكاي نيوز" الإماراتي: "إذا كان هدف الفرد في الحياة هو أن يصبح ثرياً، فإن أفضل ما يمكن القيام به، هو تبني أسلوب تفكير الأغنياء من رواد أعمال ناجحين، والابتعاد عن 6 عادات تحد من فرص تحقيق الثراء".

وبحسب الخوري فإن "الاعتقاد بأن الثروة تأتي بالحظ" هي من أكثر العادات والمعتقدات الشائعة، التي تلعب دوراً كبيراً في الحد من فرص تحقيق الثراء"، لافتاً إلى أن "كل إنسان يصنع حظه بيده، فحتى أعظم النجاحات التي تبدو أنها تحققت بين ليلة وضحاها، كانت وراءها سنوات من العمل الجادّ".

وشدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة الابتعاد عن "الادعاء بفهم كل الأحداث"، و"التنكر بمظاهر الثراء" و"الوقوع في حب الحساب المصرفي"، وكذلك الابتعاد عن التوقع بأن تحقيق الثروة "يحتاج للكثير من المال".