4 أطعمة تصبح أكثر فائدة بعد التجميد

شفق نيوز- متابعة

كشف جراح بريطاني، يوم السبت، أن بعض الفواكه والخضراوات المجمدة أو المعلبة قد تكون أكثر غنى ببعض العناصر الغذائية من نظيراتها الطازجة، رغم الاعتقاد السائد بأن المنتجات الطازجة هي الخيار الأفضل دائماً.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بتناول خمس حصص يومياً من الفواكه والخضراوات، لما توفره من فيتامينات ومعادن وألياف ضرورية للحفاظ على صحة الجسم والوقاية من العديد من الأمراض.

في وقت يتزايد فيه الاهتمام بأهمية الإكثار من الأغذية النباتية للحد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة، من بينها سرطان الأمعاء.

ورغم الاعتقاد الشائع بأن المنتجات الطازجة هي الخيار الأفضل دائما، فإن كاران راجان، جراح في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أوضح عبر مقطع فيديو نشره على منصة "تيك توك" أن بعض المنتجات المجمدة أو المعلبة قد تحتفظ بكميات أكبر من عناصر غذائية معينة مقارنة بنظيراتها الطازجة، خاصة إذا بقيت الأخيرة أياما طويلة خلال النقل أو على رفوف المتاجر.

واستعرض الطبيب أربعة أطعمة يرى أنها تستحق الاهتمام، وهي:

الطماطم المعلبة

أوضح راجان أن الطماطم المعلبة تحتوي على مستويات أعلى من مضاد الأكسدة "ليكوبين" مقارنة بالطماطم النيئة، كما أنها توفر كميات أكبر من الكالسيوم والحديد.

لكنه شدد على أن ذلك لا يعني أن الطماطم الطازجة أقل فائدة، إذ تتميز باحتوائها على مستويات أعلى من فيتامين (اي).

وأضاف أن طهي الطماطم، سواء كانت طازجة أو معلبة، يزيد من قدرة الجسم على امتصاص "ليكوبين"، لأن الحرارة تساعد على تليين جدران الخلايا النباتية وإطلاق هذا المركب بصورة أكبر.

التوت الأزرق المجمد

أشار راجان إلى أن التوت الأزرق المجمد قد يحتفظ بكميات أكبر من فيتامين (سي) ومركبات البوليفينول المضادة للأكسدة، لأن التجميد يبطئ فقدان العناصر الغذائية. ولفت إلى أن معظم أنواع التوت تُجمّد خلال 24 ساعة من قطفها، ما يجعلها، من الناحية الغذائية، أكثر احتفاظا بقيمتها من بعض الأنواع الطازجة التي تمضي أياما في التخزين والعرض.

البازلاء المجمدة

بيّن أن البازلاء المجمدة قد تحتوي على مستويات أعلى من بعض فيتامينات (بي) وفيتامين (ي)، نتيجة تجميدها بعد الحصاد مباشرة، وهو ما يساعد على الحفاظ على محتواها الغذائي.

السبانخ المجمدة

أوضح راجان أن السبانخ المجمدة قد تحتوي أيضا على مستويات أعلى من بعض أشكال فيتامين (ي)، كما قد يكون امتصاص الحديد منها أفضل من السبانخ الطازجة.

وعزا ذلك إلى أن السبانخ المجمدة تُسلق غالبا قبل التجميد، وهي عملية تقلل من مركبات "أوكسالات" التي تعيق امتصاص الحديد، ما يزيد من استفادة الجسم منه.