4 حميات غذائية لقلب سليم

شفق نيوز/ ينصح خبراء التغذية والأطباء باتباع أربع حميات غذائية للحفاظ على سلامة القلب وحمايته من النوبات والإجهاد.

ووفقاً للأطباء تؤثر بعض الأطعمة على ضغط الدم وأداء القلب ومستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول بما يؤدي إما إلى تفاقم أو تقليل تعرض القلب للمخاطر.

وينصح الأطباء بأربعة أنواع من الحميات الغذائية للحفاظ على قلب صحي وسليم.

يبحث الكثيرون عن نظام غذائي مفيد للقلب وسط الكثير من الحميات الغذائية والنصائح المنتشرة على الانترنت.

وتوصلت جمعية القلب الأمريكية (AHA) مؤخرًا إلى قائمة موحدة من الأنظمة الغذائية التي يمكن أن تقلل بشكل كبير من العديد من المخاطر المتعلقة بالقلب، ونُشرت النتائج في مجلة Circulation الرائدة.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن الجمعية العلمية فقد "انتشر وتعاظم عدد الأنماط الغذائية المختلفة والشعبية في السنوات الأخيرة، ووصل حجم المعلومات الخاطئة عنها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى مستويات حرجة"، مما زاد من إرباك الناس والعديد من المتخصصين في الرعاية الصحية.

ومن ثم، قام الباحثون بتحليل أنماط الأكل الشائعة ووجدوا أن "بعضها يعزز بالفعل صحة القلب بشكل أفضل من البعض الآخر"، بحسب ما نشر موقع "فوود إن دي تي في".

ولطالما كانت صحة القلب مصدر قلق في جميع أنحاء العالم. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن الأمراض المرتبطة بالقلب هي السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم.

في الواقع، فإن أمراض القلب تحصد حياة "ما يقدر بنحو 17.9 مليون شخص كل عام"، بحسب ما ورد في تقرير نشر على موقع منظمة الصحة العالمية.

ومع ذلك، يقول الخبراء إنه من خلال الرعاية المناسبة ونمط الحياة الصحي، يمكن تغيير الوضع، والحد من المخاطر على القلب. هذا يعني أن الطعام يلعب دوراً رئيسياً.

وهناك بعض الأطعمة التي تؤثر على ضغط الدم في الجسم، والدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول التي تؤدي إما إلى تفاقم أو تقليل مخاطر القلب. وبالتالي، فمن المهم معرفة مكونات الطعام جيداً قبل اتباع نظام غذائي معين.

حمية داش DASH

تعني DASH الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم. وهي اختصار لجملة Dietary Approaches to Stop Hypertension وهو نظام غذائي مصمم خصيصًا لمراقبة مستويات ضغط الدم لديك.

ويتميز نظام DASH الغذائي النموذجي بأنه منخفض الملح وغني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والبروتينات.

حمية بسكاتاريان Pescatarian Diet

تشترك حمية بيسكاتاريان مع النظام الغذائي النباتي في الكثير من المكونات. وهي حمية غنية بالفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان ولا تحتوي على اللحوم والدواجن.

الإضافة الوحيدة والهامة إلى هذه الحمية هي المأكولات البحرية. وبعبارة أخرى ، فإن من يتبع هذه الحمية شبه النباتية يتناول الأسماك أيضاً، ولا يتناول اللحوم أو الدجاج.

حمية البحر الأبيض المتوسط Mediterranean Diet

تم اختيار حمية البحر الأبيض المتوسط كأفضل نظام غذائي شامل وأكثرها صحة في التصنيف السنوي US News & World Report لعام 2023.

وتعد الأطعمة النباتية، مثل الحبوب الكاملة والخضروات والبقوليات والفواكه والمكسرات والبذور والأعشاب والتوابل، هي أساس هذا النظام الغذائي. يمكن للمرء أيضًا تضمين الزبادي والجبن والدواجن في النظام الغذائي ولكن باعتدال.

النظام الغذائي لاكتو-أوفو النباتي Lacto-Ovo

بكل بساطة، يشمل هذا النظام الغذائي كل الأطعمة النباتية الممكنة، إلى جانب منتجات الألبان والبيض. ولا يشمل هذا النظام الغذائي النباتي - المحتوي على البيض واللبن - اللحوم سواء الحمراء أو البيضاء وكذلك الأسماك.

وكالعادة، يفضل دائماً أن تتشاور مع طبيبك الخاص بشأن أي نوع من الوجبات الغذائية تريد اتباعها.