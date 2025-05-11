33.7 مليار دولار أرباح مبيعات "آب ستور" في 2024

شفق نيوز/ حقق مطورو تطبيقات "أبل" عبر متجر "آب ستور" في الولايات المتحدة إيرادات إجمالية بلغت 33.68 مليار دولار خلال عام 2024، من مبيعات التطبيقات والألعاب، وفقاً لتحليل جديد أجرته شركة "آب فيغرز" المختصة بمتابعة تطبيقات الأجهزة الذكية.

وأوضح التحليل أن حصة المطورين من هذه الإيرادات بلغت 23.57 مليار دولار، بعد خصم حصة "أبل" التي تجاوزت 10 مليارات دولار.

وأشارت تقديرات "آب فيغرز" إلى أن عائدات "أبل" من عمولات متجر التطبيقات في الولايات المتحدة تضاعفت خلال الفترة بين عامي 2020 و2024، إذ ارتفعت من 4.76 مليار دولار عام 2020 إلى أكثر من 10.1 مليار دولار في 2024.

وعادةً لا تفصل "أبل" إيرادات "آب ستور" عن بقية مصادر دخلها عند إعلان نتائجها المالية. إلا أن الشركة نشرت في تقرير لها خلال مايو 2023، أن المتجر حقق على مستوى العالم إيرادات بقيمة 104 مليارات دولار من بيع التطبيقات والألعاب والخدمات الرقمية خلال عام 2022.

وبحسب تحليل "آب فيغرز"، فإن إيرادات متجر "آب ستور" العالمية بلغت 61.5 مليار دولار في 2022، قبل أن ترتفع إلى 91.3 مليار دولار في عام 2023.