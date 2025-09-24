30 دقيقة فقط.. مصابيح ثورية تعمل على تنقية هواء المنازل من مسببات الحساسية

شفق نيوز- واشنطن

ذكرت مجلة ACS ES&T Air، أن علماء من جامعة كولورادو بولدر الأمريكية اكتشفوا طريقة جديدة تساعد على تنقية الهواء المنزلي بسرعة من مسببات الحساسية.

وأشار العلماء في الجامعة، إلى أن "مسببات الحساسية المنزلية مثل الغبار، وعث الغبار، ووبر الحيوانات الأليفة، وغبار الطلع قد تبقى عالقة في الهواء المنزلي لأشهر أحيانا، مسببة أعراضا تحسسية مزعجة".

وخلال أبحاثهم عن سبل مكافحتها، اكتشفوا أن "نوعا خاصا من أشعة الضوء فوق البنفسجية يمكنه تغيير بنية هذه المسببات بحيث يعجز الجهاز المناعي عن التعرف عليها، وبالتالي تقل أعراض التحسس".

وفي التجارب، قام العلماء بـ"رش جزيئات من مسببات الحساسية داخل غرفة محكمة الإغلاق، ثم شغلوا مصابيح خاصة تصدر ضوءا بطول موجة 222 نانومتر، أي بموجات ضوئية أكثر أمانا من تلك المستخدمة حاليا في أجهزة تنقية الهواء، وبعد 30 دقيقة فقط، انخفضت قدرة الأجسام المضادة على التعرف على مسببات الحساسية بنسبة تراوحت بين 20 و25٪".

وأشار العلماء إلى أن "هذه الطريقة أثبتت كفاءة وسرعة أكبر في التخلص من مسببات الحساسية في المنزل مقارنة بأساليب التنظيف التقليدية أو غسل الحيوانات الأليفة. وفي المستقبل، يمكن استخدام أجهزة فوق بنفسجية محمولة لتسهيل حياة مرضى الحساسية، سواء في المنازل، أو المكاتب، أو حتى عند زيارة أصدقاء يربون حيوانات أليفة".