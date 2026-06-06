3 كورنيشات جديدة تنضم الى مبادرة "الانترنت المجاني"

شفق نيوز- بغداد

وجّه وزير الاتصالات مصطفى سند، يوم السبت، بشمول 3 كورنيشات جديدة إلى مبادرة "الانترنت المجاني" التي أطلقها مسبقاً.

وقال سند في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الشركات المتعاقدة مع وزارة الاتصالات بمبادرة تطوعية استجابت لتجهيز الخدمة في (كورنيش الجوسق + بارك المثنى) بمحافظة نينوى، وتنفذه شركة نور البداية (NB TEL).

وأضاف، أن الموقعين الآخرين هما (كورنيش السماوة) بمحافظة المثنى، وتنفذه شركة الحياة وشركة أفق المدى (Horizon)، فضلاً عن (كورنيش العمارة) بمحافظة ميسان، وتنفذه شركة الحياة.

وكان سند قد أعلن، يوم الأحد الماضي، تأمين إنترنت مجاني في خمس "كورنيشات" في العاصمة بغداد و4 محافظات أخرى، هي كورنيش أبو نؤاس في بغداد: شركة ايرثلنك، وكورنيش الكوفة بمحافظة النجف: شركة ايرثلنك، وكورنيش الناصرية بمحافظة ذي قار: شركة سوبر سيل، وكورنيش الحلة في بابل: شركة فايبر أكس، وكورنيش الديوانية: شركة بلد الشموخ.