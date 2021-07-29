17 فتاة يتنافسن على لقب ملكة جمال العراق اليوم

شفق نيوز/ تنطلق مسابقة ملكة جمال العراق، يوم الخميس، بمشاركة 17 متسابقة بينهن ست فتيات من اقليم كوردستان.

وقال الملحن الكوردي هلكوت زاهر، لوكالة شفق نيوز، إن مسابقة اختيار ملكة الجمال ستقام مساء اليوم في العاصمة والمشاركات فيها من جميع مناطق العراق.

وبين أن لجنة التحكيم تضم بالإضافة إلى الملحن الكوردي وممثلاً عن وزارة الثقافة الاتحادية، وملكة جمال الشرق الاوسط احلام حجي، وطبيب التجميل اللبناني نبيل صعب، وشخصيات اخرى وسيقدم.

وأشار زاهر إلى أن المطربين الكورد، ميرا، ودينا، وادريس صالح، سيحيون الحفل بأغنية مشتركة عن ملكة جمال العراق من كلمات الشاعر كريم العراقي.