16 إصابة و3 وفيات.. فيروس خطير يتفشى في ألمانيا

شفق نيوز– هامبورغ

رصدت سلطات الصحة في مدينة هامبورغ الألمانية تفشياً لعدوى المستدمية النزلية من نوع (ب)، التي أُصيب بها حتى الآن 16 شخصاً، أسفرت عن ثلاث حالات وفاة.

وأكد معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض أن الوضع لا يثير القلق لدى الأشخاص الأصحاء، مشيراً إلى أن البالغين قد يستوطن لديهم هذا العامل الممرض في البلعوم الأنفي، لكنهم قادرون على القضاء عليه. وأوضح المتحدث باسم المعهد أنه لا يمكن اعتبار هذا التفشي حالة وبائية على مستوى ألمانيا.

وتتراوح أعراض العدوى من خفيفة إلى خطيرة، حيث قد تؤدي لدى ضعيفي المناعة إلى أمراض مثل الالتهاب الرئوي، التهاب السحايا، أو تعفن الدم، وقد يهدد المرض الحياة خلال ساعات قليلة.

وينتقل المرض عبر رذاذ السعال أو العطس، أو ملامسة الوجه عن قرب، ويُعتقد أن التفشي الحالي قد انتقل أيضاً بشكل غير مباشر عبر السجائر أو أدوات التدخين أو أدوات الطعام أو تعاطي العقاقير.

وسجل المعهد حتى 20 يوليو/تموز 2024، 27 حالة إصابة بالمرض على مستوى ألمانيا، مقارنة بـ16 حالة في نفس الفترة من العام الماضي و21 حالة في 2023، فيما بلغ عدد حالات الإصابة لعام 2024 بأكمله 33 حالة مع حالتي وفاة في هامبورغ.