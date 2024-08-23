14 مدينة عراقية تتصدر أعلى درجات الحرارة في العالم

شفق نيوز/ تصدرت 14 مدينة عراقية، يوم الجمعة، قائمة الأعلى بدرجات الحرارة في العالم بمعدلات قاربت 49 درجة مئوية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وتصدرت مدينة الناصرية جنوبي العراق المرتبة الأولى على العالم بمعدل 48.4 درجة، فيما جاءت كربلاء ثانية بدرجة حرارة 48.2, وهيت غرباً ثالثة بواقع 48 درجة.

والسماوة رابعة بدرجة 47.9 درجة، ثم الرمادي خامسة 47.7، والنجف سادسة 47.6، تليها سابعة النخيب 47.5، والحلة ثامنة 47.3، وبعدها العزيزية تاسعة 47.2، ومطار بغداد بالمرتبة العاشرة أيضاً 47.2 درجة مئوية.

وبالمرتبة 11 جاءت مدينة عين تمر بـ47.1، وبالمرتبة 12 حي الحسين في البصرة 47 درجة، وبالمرتبة 13 الديوانية أيضاً بـ47 درجة، ثم الخالص 46.8 درجة بالمرتبة 14، وأخيراً مدينة العلا السعودية بـ46.7 درجة مئوية.