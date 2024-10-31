"114 عاماً بلا كحول او تدخين".. أكبر معمرة في أمريكا تتحدث عن سر طول عمرها

شفق نيوز/ من المرجح أن تكون امرأة من ولاية بنسلفانيا، تبلغ من العمر 114 عاماً، هي أكبر شخص معمر في أمريكا الشمالية.

وأصبحت "ناعومي وايتهيد" التي تعيش في دار لرعاية المسنين في بلدة ويست سايلم في مدينة غرينفيل، أكبر معمرة بعد وفاة إليزابيث فرانسيس من ولاية تكساس في 22 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقد ولدت وايتهيد، التي تؤكد أنها لم تدخن مطلقاً أو تشرب الكحول، في سبتمبر/ ايلول 1910 في مزرعة في جورجيا، وعاشت بعد وفاة زوجها وأبنائهما الثلاثة.

وأرجعت حياتها الطويلة إلى الجينات الجيدة والاستمتاع بالعديد من الأنشطة مثل الطهي والخبز والرسم والاستماع إلى الموسيقى.

وقالت وايتهيد لصحيفة نيو كاسل نيوز في سبتمبر/ ايلول 2023 إنها لم تحدد هدفاً بشأن المدة التي تريد أن تعيشها، لكنها أشارت إلى أنها "ستعيش طالما يسمح لها الرب بذلك".