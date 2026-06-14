100 ألف حجز قبل الإطلاق.. BYD تشعل المنافسة في سوق السيارات الكهربائية

شفق نيوز- متابعة

أحدثت مجموعة BYD الصينية صدىً واسعاً في سوق السيارات الكهربائية العالمية، بعدما كشفت عن حجم الإقبال الكبير على سيارتها الجديدة "غريت تانغ" (Great Tang)، التي سجلت أكثر من 100 ألف طلب حجز مسبق قبل طرحها الرسمي في الأسواق.

ووفقاً لبيانات الشركة التي تابعتها وكالة شفق نيوز، فإن باب الحجز المسبق الذي فُتح في 24 نيسان/أبريل الماضي واستمر حتى 7 أيار/مايو شهد إقبالاً استثنائياً من المشترين، ما يجعل السيارة الجديدة واحدة من أكثر المركبات المنتظرة خلال عام 2026، قبيل إطلاقها الرسمي المقرر في 17 حزيران/يونيو الجاري.

وطرحت الشركة مركبتها الجديدة بثلاث فئات تتراوح أسعارها بين 250 ألف يوان (36,950 دولاراً) و320 ألف يوان (47,296 دولاراً)، لتنافس بقوة في فئة السيارات العائلية الكهربائية الفاخرة.

وتُعد "غريت تانغ" الأكبر حجماً بين جميع طرازات عائلة "تانغ"، إذ يبلغ طولها 5263 ملم، وعرضها 1999 ملم، فيما يصل ارتفاعها إلى 1790 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 3130 ملم، ما يمنحها حضوراً لافتاً على الطرقات ويوفر مساحة داخلية واسعة للركاب.

كما عززت الشركة التصميم الخارجي بملامح مستقبلية، من بينها مقابض الأبواب شبه المخفية التي تسهم في تحسين الانسيابية الهوائية وتضفي طابعاً أكثر فخامة على السيارة.

وفي المقصورة الداخلية، تعتمد السيارة توزيعاً للمقاعد بصيغة (2+2+3) يتسع لسبعة ركاب، فيما يجمع التصميم بين اللمسات الخشبية الفاخرة والتقنيات الرقمية الحديثة. وتضم المقصورة لوحة عدادات رقمية بالكامل، وشاشة مركزية عائمة كبيرة، إلى جانب تقنية العرض على الزجاج الأمامي (HUD)، التي تتيح للسائق متابعة المعلومات الأساسية أثناء القيادة.

أما أبرز ما يميز المركبة الجديدة، فهو تزويدها بنظام القيادة الذاتية المتطور "عين الله 5.0" (God's Eye 5.0)، الذي يوفر قدرات متقدمة في التوجيه الآلي والتحكم الذكي داخل المدن وعلى الطرق السريعة، بما يعزز مستويات الراحة والسلامة.

وفي جانب الأداء، توفر الشركة ثلاثة خيارات مختلفة للمحركات والبطاريات.

وتأتي النسخة القياسية بنظام دفع خلفي مع بطارية سعة 105.79 كيلوواط/ساعة وقوة 300 كيلوواط، ما يتيح لها قطع مسافة تصل إلى 800 كيلومتر بالشحنة الواحدة. أما نسخة المدى الممتد فتولد قوة 370 كيلوواط وتعتمد على بطارية أكبر بسعة 130.15 كيلوواط/ساعة، لتوفر مدى يصل إلى 950 كيلومتراً وفق معيار CLTC الصيني.

وفي الفئة الأعلى تجهيزاً، تأتي السيارة بنظام دفع رباعي يعتمد على محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 585 كيلوواط، مع البطارية ذاتها بسعة 130.15 كيلوواط/ساعة، ما يمنحها قدرة على التسارع من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.9 ثانية فقط، وهو رقم لافت بالنسبة لمركبة عائلية كبيرة الحجم.

وبهذه المواصفات، تسعى BYD إلى تعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية العالمية، مستفيدة من الزخم الكبير الذي حققته "غريت تانغ" حتى قبل وصولها إلى صالات العرض.