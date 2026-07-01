1 تموز.. ما سر أشهر تاريخ ميلاد في العراق؟

شفق نيوز- بغداد

كشف الباحث في التاريخ علي النشمي، يوم الأربعاء، تفاصيل الظاهرة التي جعلت آلاف العراقيين، يحملون تاريخ ميلاد واحد هو 1 تموز/ يوليو، مبيناً أن الأمر يعود إلى إجراءات إدارية اتُّبعت لعقود لمعالجة مشكلة تسجيل الأعمار.

وقال النشمي، لوكالة شفق نيوز، إن هذه الآلية بدأت منذ العهد الملكي واستمرت حتى منتصف ثمانينيات القرن الماضي، إذ كانت دوائر الأحوال المدنية تعتمد تاريخ الأول من تموز/ يوليو للولادات التي لم يكن تاريخها الدقيق معروفاً أو عند وجود تأخر في تسجيل المواليد.

وأضاف أن أحد أبرز أسباب ذلك كان حل مشكلة "مكمل سنة" عند تسجيل الأطفال في المدارس، حيث كان الموظفون يثبتون تاريخاً موحداً لتسهيل احتساب العمر القانوني للقبول الدراسي وإنهاء الإشكالات المتعلقة بصغر أو كبر سن التلميذ.

وأوضح أن هذه الممارسة كانت أكثر شيوعاً في المناطق التي كانت تشهد تأخراً في تسجيل الولادات، فضلاً عن ضعف توثيق تاريخ الميلاد لدى بعض العائلات آنذاك، ما دفع الموظفين إلى اعتماد تاريخ تقريبي يسهل التعامل معه في السجلات الرسمية.

وأشار النشمي إلى أن جزءاً من هذه القيود صُحح لاحقاً بعد توفر الوثائق أو مراجعة أصحابها لدوائر الأحوال المدنية، فيما بقيت أعداد كبيرة من العراقيين تحتفظ بتاريخ 1 تموز/ يوليو في مستمسكاتها الرسمية حتى يومنا هذا، الأمر الذي جعل هذا التاريخ يُعد الأشهر بين مواليد العراق.

وعادة ما تشهد مواقع التواصل الاجتماعي تهنئة جماعية في 1 تموز/ يوليو بسبب كثرة من يحتفلون بعيد ميلادهم في هذا اليوم، ما دفع بعض الناشطين المدنيين إلى تقديم مقترح لاعتبار هذا اليوم مناسبة وطنية يحتفل بها الجميع.

وواحدة من طرائف هذه الظاهرة التي تُسرد، هي أن وفداً عراقياً رسمياً زار إحدى البلدان في تسعينيات القرن الماضي، وعندما وصلوا إلى المطار لتدقيق جوازات سفرهم، رفضت السلطات هناك إدخالهم بحجة "تزوير" جوازاتهم لأن جميع أعضاء الوفد هم من مواليد 1 تموز/ يوليو.

وبعد تدخل السفارة العراقية في ذلك البلد وتواصلها مع السلطات أوضحت لهم قصة مواليد الأول من يوليو لتوافق سلطات البلد على دخولهم.