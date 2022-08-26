"يوميات آشلي".. اعتقال متهمين بسرقة بنت الرئيس الأمريكي جو بايدن

شفق نيوز / اعتقلت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، شخصين متهمين بسرقة "يوميات" خاصة بـ"آشلي بايدن"، إبنة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيما تقاضى المتهمين 40 ألف دولار عن بيع يوميات بنت الرئيس.

وقالت وكالة رويترز إن "اثنين من سكان ولاية فلوريدا الأمريكية اعترفا، بأنهما مذنبان؛ بعد توجيه اتهامات إليهما في قضية سرقة ما كشفت أوراق القضية عن أنها يوميات آشلي ابنة الرئيس الأمريكي جو بايدن وبيعها لجماعة النشطاء المحافظة بروجيكت فيريتاس".

وأضافت رويترز أن "كلاً من إيمي هاريس (40 عاماً)، وروبرت كورلاندر (58 عاماً)، بالذنب قبل أن يتهمهما قاضي محكمة جنح في محكمة مانهاتن الاتحادية بالتآمر لنقل شيء مسروق من ولاية إلى أخرى، ووافق المتهمان أيضاً على التعاون مع الادعاء".

سرقة يوميات ابنة بايدن

وبينت رويترز أنه "في المقابل، لم يتطرق مكتب المدعي العام الأمريكي في منهاتن إلى آشلي بايدن أو بروجيكت فيريتاس في الأوراق المقدمة إلى المحكمة لكن ممثلي الادعاء والجماعة المحافظة ناقشا الأمر في إجراءات مدنية ذات صلة في محكمة منهاتن الاتحادية بدأت في العام الماضي".

وطبقاً لأوراق القضية، كانت آشلي بايدن تقيم في منزل صديقة في ديلراي بيتش في فلوريدا حيث تركت اليوميات وأشياء أخرى خاصة بها.

بيع صور أسرية خاصة

وبعد أن تركت آشلي المسكن دعت الصديقة هاريس إلى إقامة مؤقتة هناك بحسب الأوراق، وبعد شهرين اتصلت إيمي بكورلاندر لمساعدتها في بيع اليوميات وأشياء أخرى من بينها صور أسرية خاصة، بحسب المدعين.

فيما تبين أوراق القضية أن إيمي وكورلاندر عرضا الأشياء للبيع خلال الاستعداد لانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وذلك قبل بيعها لبروجيكت فيريتاس التي دفعت لكل منهما 20 ألف دولار.