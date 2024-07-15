"يوتيوب" يواجه "تيك توك" بـ 5 مزايا جديدة

شفق نيوز/ يسعى "يوتيوب"، إلى استعادة مكانته وتعزيز جاذبيته بين منصات التواصل الاجتماعي، من خلال إطلاق سلسلة من المزايا الجديدة، خاصة مع ظهور "تك توك"، المنافس القوي الذي استطاع خلال فترة قصيرة أن يجذب ملايين المستخدمين.

ويواصل "يوتيوب"، تدشين سلسلة من المزايا التي تعزز من جذب مستخدمين جدد للمنصة، والحفاظ على المستخدمين الأصليين.

أضف محتواك الخاص

من خلال هذه الخاصية يمكنك مشاركة جمهورك المحتوى ذات الصلة، بما يسمح لك بزيادة نسبة التفاعل على المحتوى، وتبادل المحتوى المماثل لما تفضله.

السرد النصي

سيتمكن المستخدمون في هذه الميزة من تحويل النص إلى كلام يمكن الاستماع إليه بصوت عالٍ، الأمر الذي يجعل الفيديوهات القصيرة أكثر جاذبية عن ذي قبل عند مشاهدتها.

الاختصار

تتيح هذه الميزة استقبال القراء المنشورات المدعومة بواسطة صانع المحتوى، ومن خلالها يمكن تحويل مقاطع الفيديو الطويلة إلى فيديوهات قصيرة، وتتوفر أدوات القص والتصغير والتكبير بشكل تلقائي بما يسهل المهمة على المستخدم بمجرد النقر بضغطة زر واحدة.

لعبة Minecraft Rush

تأتي هذه اللعبة لإضفاء عنصر التسلية الذي بدوره يعزز فرص تواجد المستخدمين.

إعادة المزج

تسمح هذه الميزة بإعادة مزج المحتويات ذات الصلة، عبر اختيار مقطع فيديو مع آخر على المنصة في حال لم يفرض عليه صاحبه حقوق ملكية.