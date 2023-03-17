يوتيوب يفرج عن قناة ترامب

شفق نيوز/ أعادت منصة يوتيوب اليوم الجمعة، تفعيل قناة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، والتي حظرتها لنحو عامين، والتي ترافقت مع إلغاء شبكات تواصل اجتماعي لحساباته، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت يوتيوب في تغريدة عبر تويتر "ابتداء من اليوم لم تعد قناة دونالد ترامب مقيدة ويمكنها تحميل محتوى جديد"، مشيرة إلى أنها أجرت تقييما لـ"المخاطر المستمرة.. بعناية.. مع موازنة فرصة الناخبين للاستماع بمساواة من المرشحين الرئيسيين التي تسبق الانتخابات".

وأعلن الرئيس الجمهوري السابق، ترامب، في نوفمبر الماضي، نيته للترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ودعت يوتيوب إلى ضرورة الالتزام بسياسات النشر، فيما يتابع قناة ترامب على هذه المنصة أكثر من 2.6 مليون مستخدم.

وكانت قناة ترامب على يوتيوب وحساباته الأخرى على شبكات التواصل الاجتماع تم حظرها وتقييدها، في يناير 2021، بعد أعمال الشغب التي حصلت في مبنى الكابيتول، إذ اعتبرت هذه الشبكات حينها أن بعض محتوى حساباته ينتهك سياساتها التي تمنع "التحريض على العنف".

وخلال يناير الماضي، أعلنت شركة "ميتا" إعادة حسابات ترامب على فيسبوك وإنستغرام، معتبرين أن "الخطر على السلامة العامة انحسر بما فيه الكفاية"، بحسب ما صرح حينها رئيس ميتا للشؤون العالمية، نيك كليغ.

وأعاد مالك تويتر، إيلون ماسك، تفعيل حساب ترامب على المنصة في نوفمبر الماضي، بعد أيام من إعلان الرئيس السابق قراره الترشح لولاية رئاسية أخرى.