يوتيوب يغادر مجموعة أجهزة من "آيفون وآيباد".. تعرف عليها

شفق نيوز/ أطلقت شركة يوتيوب، تحديثا جديدا لتطبيقها الشهير لمقاطع الفيديو، يُنهي دعم عدد من أجهزة آيفون وآيباد القديمة.

ومع الإصدار 20.22.1، أصبح تطبيق يوتيوب يتطلب نظام iOS 16 أو أحدث للعمل، مما يُعيق الوصول إلى أجهزة "أبل" التي لا يمكنها العمل بإصدارات أحدث من iOS 15.

وبذلك، خرجت مجموعة من الأجهزة من دائرة التوافق، وهي: آيفون 6s، آيفون 6s بلس، آيفون 7، آيفون 7 بلس، الجيل الأول من "آيفون SE"، iPod Touch 7، iPad Air 2، iPad mini 4.

وللتحقق مما إذا كان جهازك يدعم التحديث الجديد: افتح "إعدادات الهاتف"، اختر "عام"، انقر على "حول". هناك، ستجد رقم إصدار النظام تحت بند "الإصدار".

وفي حال كان جهازك يدعم iOS 16 أو إصدارا أحدث، يمكنك تحديث تطبيق يوتيوب الخاص بك.