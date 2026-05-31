يوتيوب.. أدوات جديدة لإرضاء جمهور البودكاست

أعلنت منصة بث الفيديوهات يوتيوب إضافة خصائص جديدة لخدمة إنتاج وبث البودكاست للمشتركين في خدمة يوتيوب بريميوم مدفوعة الاشتراك.

وتشمل الأدوات الجديدة أداة توصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخاصية تحديد "السرعة التلقائية"، ووضع استماع جديد أثناء التنقل.

ويشير هذا التحديث إلى جهود يوتيوب المستمرة لمنافسة المنصات الأخرى على جمهور البودكاست، خاصة مع استثمار منصة البث المباشر نتفليكس، بقوة في قطاع بودكاست الفيديو.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن شركة يوتيوب المملوكة لشركة غوغل تستهدف، من خلال التركيز على شخصنة مقترحات المحتوى وأدوات الاستماع التلقائي، استقطاب المستخدمين الذين يستمعون إلى البودكاست عبر تطبيقات صوتية مثل سبوتيفاي وآبل بودكاست.

وتتيح ميزة "أطلب الموسيقى" في يوتيوب مستخدمي بريميوم إنشاء محطات راديو وإعداد قوائم تشغيل مخصصة، والآن سيتمكن المستخدمون من الحصول على محتويات بودكاست مقترحة بناء على أنواع الموسيقى التي يفضلونها، أو حالتهم المزاجية، أو البرامج التي يستمتعون بها.

كما للمستخدمين تفعيل خاصية "السرعة التلقائية" الجديدة المصممة لجعل الاستماع أكثر كفاءة من خلال ضبط سرعة التشغيل بذكاء أثناء المقاطع البطيئة أو الغنية بالمعلومات، مما يوفر تجربة أكثر سلاسة دون التأثير على الفهم.

وفي حين يمكن للمستخدمين حاليا تعديل سرعة التشغيل يدويا، فإن النتيجة قد لا تكون جيدة في جميع الحالات إذا كان المتحدثون يتكلمون بسرعات مختلفة أو يغيرون نبرة صوتهم، لكن مع خاصية "السرعة التلقائية" سيتمكن المستمع من سماع المحتوى بالسرعة المناسبة لكل متحدث على حدة حيث سيتم تغيير إعدادات السرعة تلقائيا.

كما أضافت يوتيوب خاصية جديدة باسم "وضع التشغيل أثناء الحركة" للمشتركين في خدمة بريميوم وهي تتيح لهم الوصول إلى أدوات تحكم سهلة الاستخدام، مصممة خصيصا للاستخدام أثناء الجري أو المشي أو قيادة سيارة أو القيام بعدة مهام في وقت واحد، حيث تسهل على المستخدم استخدام التحكم في تشغيل الفيديو بالتقديم أو العودة للوراء أو الانتقال إلى الفيديو التالي.

وتتيح يوتيوب حاليا خاصيتي السرعة التلقائية ووضع التشغيل أثناء الحركة للمشتركين في خدمة بريميوم عبر الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، في حين تعتزم طرحها لمستخدمي نظام التشغيل آي.أو.إس خلال الشهور المقبلة.