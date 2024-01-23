يوتيوبر شهير يحقق أكثر من ربع مليون دولار بفيديو واحد فقط

شفق نيوز/ كشف اليوتيوبر الشهير جيمي دونالدسون، والشهير بـ"مستر بيست"، عن تحقيقه أرباحا خيالية، مقابل فيديو واحد فقط نشره على منصة "إكس" (تويتر سابقا).

وقال في تدوينات نشرها عبر حسابه في منصة "إكس"، إنه كسب على الأقل مبلغ 263 ألف دولار من مقطع الفيديو المعني، بعدما تخطت مشاهداته الـ156 مليون مشاهدة.

ويعتبر هذا الفيديو، هو الأول لـ"مستر بيست" على منصت "إكس"، والذي نشره في منتصف هذا الشهر، وقد عبر عن "ذهوله" من تحقيق كل هذا الربح من أول أسبوع.

وسبق أن رفض اليوتيوبر الشهير، والذي يعتبر أحد أكثر الشخصيات متابعة على "يوتيوب"، طلبا لإيلون ماسك بنشر مقاطع الفيديو الخاصة به على "إكس"، قبل أن يبدل رأيه.

وسبق أن قدرت مجلة "فوربس" في عام 2022، أرباح "مستر بيست" على يوتيوب بنحو 54 مليون دولار في العام، وهي تأتي من عائدات الإعلانات وصفقات الرعاية.

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