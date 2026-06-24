إيلون ماسك يفقد لقب الـ"تريليونير"

شفق نيوز- متابعة

تراجعت ثروة أغنى رجل على وجه الأرض الملياردير الأميركي إيلون ماسك إلى دون حاجز التريليون دولار لتستقر عند 957 مليارا، وفقا لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.

وجاء ذلك بسبب تراجع سهم شركته "سبيس إكس"، وكان ماسك قد أصبح أول تريليونير في التاريخ قبل 12 يوما، وتحديدا في 12 يونيو 2026، بعد الطرح العام الأولي الناجح لشركته "سبيس إكس".

ومع بداية الجلسة الرئيسية يوم أمس الثلاثاء، تراجعت أسهم "سبيس إكس" بنسبة 3.9% لتصل إلى 148.57 دولار، مما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للشركة إلى 1.99 تريليون دولار.

وهذه هي المرة الأولى منذ الطرح الأولي القياسي، التي تنخفض فيها القيمة السوقية لشركة "سبيس إكس" إلى ما دون تريليوني دولار، لتحتل بذلك المرتبة السابعة في قائمة أكبر الشركات العامة في العالم، وذلك للجلسة الرابعة على التوالي من خسائر القيمة السوقية.

يذكر أن الشركة كانت قد جمعت أكثر من 85 مليار دولار خلال طرحها الأولي في يونيو 2026، حيث تجاوزت قيمتها السوقية حاجز 2.9 تريليون دولار، مما مكنها من التفوق مؤقتا على "مايكروسوفت" و"أمازون" ودخول قائمة أكبر أربع شركات عامة من حيث القيمة. لكن الشركة فقدت منذ ذلك الحين حوالي 550 مليار دولار من قيمتها السوقية مقارنة بمستوياتها القياسية التي سجلتها في الفترة ذاتها.

وبالإضافة إلى جعل ماسك أول تريليونير في التاريخ، أسهم الطرح الأولي لسبيس إكس في خلق أكثر من 4400 مليونير جديد بين موظفي الشركة.