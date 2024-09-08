إيلون ماسك يعلن موعد هبوط أول إنسان على المريخ

شفق نيوز/ أكد الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" إيلون ماسك، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن الشركة ستطلق أول مركبات "ستارشيب" غير مأهولة إلى المريخ في غضون عامين.

وأضاف ماسك "ستكون هذه المركبات غير مأهولة لاختبار ضمان الهبوط السليم على المريخ"، مشيرا إلى أنه إذا سارت عمليات الهبوط على ما يرام، فستطلق شركته الفضائية أولى رحلاتها المأهولة إلى المريخ في غضون أربع سنوات.

وقال ماسك "سيزيد معدل الرحلات بشكل كبير من هناك، بهدف بناء مدينة مكتفية ذاتيا في حوالي 20 عاما" وفقا لـ"رويترز".

وفي أبريل/ نيسان قال ماسك، الذي أسس "سبيس إكس" في عام 2002، إن أول مركبة "ستارشيب" غير مأهولة تهبط على المريخ ستكون في غضون خمس سنوات، وإن أول هبوط للإنسان على المريخ سيكون في غضون سبع سنوات.

وفي يونيو/حزيران، نجحت مركبة "ستارشيب" في تحقيق هبوط هادئ في المحيط الهندي مخترقة الغلاف الجوي للأرض بسرعة تفوق سرعة الصوت لدى عودتها، لتكمل مهمة اختبار كاملة حول العالم في رابع محاولة للمركبة.

ويعتمد ماسك على "ستارشيب" لتحقيق هدفه المتمثل في إنتاج مركبة فضائية كبيرة متعددة الأغراض من الجيل التالي قادرة على إرسال أشخاص وشحنات إلى القمر في وقت لاحق من هذا العقد، وفي النهاية الطيران إلى المريخ.