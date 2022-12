إيلون ماسك يضع مستقبله في تويتر بيد "الناس

شفق نيوز/ في خطوة غير متوقعة، نشر الملياردير الأميركي المثير للجدل، إيلون ماسك، استطلاعا للرأي على حسابه في تويتر، الذي يملكه، ليسأل الناس عما إذا كانوا يفضلون أن يتنحى عن منصبه كرئيس لتويتر، لافتا إلى أنه "سيلتزم" بنتائج الاستطلاع.

وجاء في الاستطلاع الذي نشره إيلون ماسك: "هل يجب أن أتنحى عن منصبي كرئيس لتويتر؟ سألتزم بنتائج هذه الاستطلاع"، متيحا للناس الاختيار بين الإجابتين "نعم" و"لا".

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.