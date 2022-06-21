إيلون ماسك يربح 20 مليار دولار خلال دقائق

شفق نيوز/ بعد دقائق من موافقة مجلس إدارة شركة تويتر على إتمام صفقة الاستحواذ، قفزت ثروة إيلون ماسك بأكثر من 20 مليار دولار لتتجاوز الـ 230 مليار دولار.

ووفقًا لبيانات الثروة اللحظية لفوربس العالمية قفزت ثروة إيلون ماسك لتتخطى الـ 230 مليار دولار، بفارق 70 مليار دولار عن صاحب المركز الثاني برنار أرنو و76 مليار دولار عن صاحب المركز الثالث جيف بيزوس.

وأوصى مجلس إدارة شركة تويتر بالإجماع، بموافقة حاملي الأسهم على عرض بيع مقترح بقيمة 44 مليار دولار قدمه الملياردير الأميركي المدير التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك.

وفي تقرير منفصل للجنة الصكوك والتبادل الأميركية أوصى رئيس مجلس إدارة تويتر في خطاب أرسل للمستثمرين اليوم الثلاثاء، المستثمرين أن يوافقوا بالإجماع على التصويت بتبني اتفاق الدمج.

وفي حال استكمال الصفقة التي يبدو أن إيلون ماسك يماطل في إتمامها فسيحصل مستثمرو الشركة على أرباح تبلغ 15.22 دولاراً لكل سهم يملكونه.

تعليق الصفقة

وقال الملياردير إيلون ماسك الثلاثاء إن خطوته للاستحواذ على تويتر تبقى معلقة بسبب ما قال إنها أسئلة مهمة للغاية حول عدد المستخدمين الوهميين على الشبكة الاجتماعية.

وأضاف ماسك ردا على سؤال خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي في منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة أن المسألة "حساسة ما زالت هناك بعض الأمور التي لم يتم حلها".

وتابع ماسك أن هذا يتضمن إن كان عدد المستخدمين الوهميين والبريد العشوائي على النظام أقل من خمسة بالمئة وفقا لادعاءاتهم، وهو أمر لا أعتقد أنه يعكس تجربة غالبية الناس عند استخدام تويتر.