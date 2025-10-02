إيلون ماسك يدخل التاريخ.. أول شخص يمتلك نصف تريليون دولار

شفق نيوز- واشنطن

أصبح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أول شخص في التاريخ تصل ثروته الصافية إلى نحو نصف تريليون دولار، وذلك بفضل ارتفاع أسهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية وزيادة تقييمات شركاته الناشئة الأخرى.

وأظهر مؤشر فوربس للمليارديرات أن ثروة ماسك بلغت 499.5 مليار دولار حتى الساعة 3:55 مساء بتوقيت الولايات المتحدة يوم أمس الأربعاء.

وارتفعت أسهم "تسلا" بأكثر من 14% منذ مطلع العام الجاري، وصعدت 4% تقريباً يوم الأربعاء وحده، ما أضاف أكثر من 7 مليارات دولار إلى صافي ثروة ماسك.

وتعزز هذه القفزة مكانة ماسك الذي يمتلك أيضاً شركات "سبيس إكس" للصواريخ، و"إكس.إيه.آي" للذكاء الاصطناعي، و"نيورالينك"، إلى جانب منصّة "إكس" للتواصل الاجتماعي، رغم أن "تسلا" تظل المحرك الرئيسي لثروته.

وكان مجلس إدارة "تسلا" قد اقترح الشهر الماضي خطة تعويضات قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار لماسك، مشروطة بتحقيق نمو ضخم في القيمة السوقية للشركة والحفاظ على منصبه التنفيذي.

وتجاوز ماسك حاجز 400 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2024، مدفوعاً بآمال المستثمرين في استفادة "تسلا" من علاقاته مع الإدارة الأميركية الجديدة آنذاك، قبل أن تتوتر لاحقاً علاقاته بالرئيس دونالد ترامب.

وبحسب قائمة فوربس، يأتي لاري إليسون، مؤسس شركة أوراكل، في المرتبة الثانية عالمياً بعد ماسك بثروة تقدر بـ351.5 مليار دولار.