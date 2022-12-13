إيلون ماسك يحل مجلساً من 100 ناشط "يراقبون المحتوى" في تويتر

شفق نيوز/ حل إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لـ "تويتر" مجلس الثقة والأمان التابع للشركة، والذي كان يتألف من حوالي 100 ناشط في مجال حقوق الإنسان ومنظمات أخرى.

وتأسس المجلس المذكور في عام 2016 بهدف التعامل مع المحتوى المنشور على الشبكة الاجتماعية والتعامل مع المضايقات عبر الإنترنت، والكراهية واستغلال الأطفال والانتحار وإيذاء النفس وغيرها من المشاكل.

وقال أعضاء في المجلس، إنه تم إخطارهم بإغلاقه بشكل مفاجئ عبر رسالة على البريد الإلكتروني، على الرغم من أنه كان من المقرر أن يجتمعوا مساء الاثنين، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وقالت الرسالة الإلكترونية إن تويتر "تعيد تقييم أفضل السبل لتقديم رؤى خارجية" وأن المجلس "ليس أفضل هيكل للقيام بذلك".

والأسبوع الماضي، استقال ثلاثة من أعضاء المجلس، وذلك احتجاجا على التغييرات الأخيرة التي شهدتها منصة تويتر، واستشهدوا في بيان بأدلة قالوا إنها تظهر أن سلامة ورفاهية مستخدمي تويتر في تراجع.

ومنذ استحواذ ماسك رسميا على الشركة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار، فقدت تويتر ما يقرب من ثلثي موظفيها بما في ذلك العديد من الموظفين الذين عملوا في مجال الثقة والأمان والمجالات ذات الصلة.