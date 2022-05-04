إيلون ماسك: هؤلاء عليهم الدفع مقابل التغريدات

شفق نيوز/ قال إيلون ماسك، الذي استحوذ مؤخراً على شركة تويتر، أن الموقع سيظل مجانياً للمستخدمين العاديين، لكنه قد يطلب رسوماً بسيطة مقابل استخدامه من قبل بعض المؤسسات التجارية والحكومية.

ويسعى إيلون ماسك إلى تحقيق شعبية أكبر للموقع الأزرق والرفع من قدراته الربحية، وقال ماسك في وقت سابق إنه سيعمل على إعادة تويتر إلى الطرح العام في خلال 3 سنوات من تحويله شركة خاصة.

كما يعمل حسب تصريحاته إلى جعل تويتر منصة تمتاز بحرية وأمان أكبر للمستخدمين وإلى اتاحة الخوارزمية الخاصة بموقع التغريدات بشكل عام للجميع.