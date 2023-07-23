إيلون ماسك: موقع X.COM أصبح العنوان الجديد لتويتر

شفق نيوز/ أعلن إيلون ماسك أن شعار تويتر الجديد X سيظهر في وقت لاحق من ليل الأحد - الاثنين.

وأضاف أن موقع http://X.COM أصبح العنوان الجديد لتويتر إضافة للعنوان الحالي.

وكان ماسك وهو مالك موقع "تويتر"، اعلن في وقت سابق من اليوم، أن مستخدمي الشبكة سيودعون الطائر الذي يمثل الشعار والماركة التجارية "تويتر"، ليحل محله شعار جديد.

وكتب ماسك على صفحته في "تويتر": "قريبا سنودع علامة تويتر التجارية، ويفكر أيضاً، في استبدال الطائر بـ X ، والذي يرى فيه تجسيدا لعدم اكتمال البشر، مما يجعله فريدا.

ونشر رجل الأعمال الأمريكي صورة بخلفية سوداء وعليها الطائر شعار "تويتر" وقال إن الماركة والشعار الجديد سيكون مشابها لها لكنه X.

وبعد شراء إيلون ماسك في خريف العام الماضي، شركة "تويتر"، بات ينظر إليها ليس فقط باعتبارها تطبيقا للتواصل الاجتماعي، ولكن وسيلة لإنشاء "تطبيق خارق".

وذكر ماسك في تغريدة على حسابه أن "شراء تويتر يهدف إلى تسريع إنشاء إكس (X)، تطبيق كل شيء"، وهو المعنى الجديد الذي يبدو أن إيلون ماسك بدأ في تنفيذه فعلا لأحداث مشروعه الجديد.