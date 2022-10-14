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إيلون ماسك للبنتاغون: ادفعوا تكاليف الانترنت في أوكرانيا

Category: منوعـات

Date: 2022-10-14T14:46:27+0000
إيلون ماسك للبنتاغون: ادفعوا تكاليف الانترنت في أوكرانيا

شفق نيوز/ ابلغت شركة "سبايس إكس" المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك البنتاغون بعدم قدرتها على الاستمرار في تمويل خدمة الإنترنت عبر أقمار "ستارلينك" الاصطناعية التي باتت مصدرا حيويا للاتصال يستخدمه الجيش الأوكراني خلال حربه ضد روسيا.

وقالت شبكة "سي إن إن" إن "سبايس إكس" أرسلت الشهر الماضي خطابا إلى البنتاغون قائلة إنه لم يعد بإمكانها الاستمرار في تمويل خدمة "ستارلينك" وطلبت من البنتاغون استلام الفاتورة.

وأضافت الشبكة أن "سبايس إكس" حذرت البنتاغون من أنها قد تتوقف عن تمويل الخدمة في أوكرانيا ما لم تحصل على عشرات ملايين الدولارات شهريا من وزارة الدفاع الأميركية.

وأظهرت وثائق حصلت عليها "سي إن إن" أن شركة "سبايس إكس" طلبت خلال الخطاب أن يتولى البنتاغون تمويل الاستخدام الحكومي والعسكري الأوكراني لـ"ستارلينك".

وذكرت الشبكة أن مطالب "سبايس إكس" ستكلف البنتاغون أكثر من 120 مليون دولار لبقية العام وقد تكلف ما يقرب من 400 مليون دولار للأشهر الـ 12 المقبلة.

وكتب مدير المبيعات الحكومية في "سبايس إكس" رسالة للبنتاغون الشهر الماضي قال فيها: "لسنا في وضع يسمح لنا بالتبرع بالمزيد من المحطات إلى أوكرانيا، أو تمويل المحطات الحالية لفترة غير محددة من الزمن".

ومن بين الوثائق التي أرسلتها "سبايس إكس" للبنتاغون واطلعت عليها الشبكة واحدة تضمنت طلبا مباشرا لم يتم الإبلاغ عنه سابقا قدمه القائد العام للجيش الأوكراني الجنرال فاليري زالوجني إلى ماسك في يوليو الماضي يطلب فيه الحصول على ما يقرب من ثمانية آلاف محطة إضافية من "ستارلينك".

وقالت "سي إن إن" إن هذه التطورات بالتزامن مع ورود تقارير تتحدث عن حصول انقطاعات متكررة في خدمة "ستارلينك"، في وقت تحاول فيه القوات الأوكرانية استعادة الأراضي التي احتلتها روسيا في الأجزاء الشرقية والجنوبية من البلاد.

ونقلت عن مصادر مطلعة على تلك الانقطاعات القول إنها أثرت فجأة على خط المواجهة بأكمله. وقال شخص مطلع بشرط عدم الكشف عن هويته، إن "ستارلينك هي الطريقة الرئيسية التي تتواصل بها الوحدات العسكرية الأوكرانية في ساحة المعركة."

وتبرعت "سبايس إكس" لغاية اليوم بنحو 20 ألف وحدة من وحدات "ستارلينك" الفضائية لأوكرانيا، حيث يؤكد ماسك أن "العملية كلفت نحو 80 مليون دولار وستتجاوز 100 مليون دولار بحلول نهاية العام".

وتشغل "ستارلينك" كوكبة من أكثر من ألفي قمر اصطناعي هدفها توفير الإنترنت عبر العالم ولا سيما إلى المناطق النائية والفقيرة.

وتوفر "ستارلينك" التي أطلقت أواخر العام 2020 خدمة الإنترنت السريعة إلى الزبائن في المناطق حيث تعد شبكات الإنترنت الأرضية الثابتة والمتحركة ضعيفة، عبر مجموعة أقمار صناعية موضوعة في مدار أرضي منخفض.

واشتهرت الخدمة خصوصا بعدما وفرت هوائيات وأجهزة مودم للجيش الأوكراني لتحسين قدراته على صعيد الاتصالات في الحرب مع روسيا.

وأطلق حوالى ثلاثة آلاف قمر صناعي لستارلينك منذ العام 2019 بينما تقوم "سبايس إيكس" بعملية إطلاق واحدة كل أسبوع، باستخدام صواريخها من طراز "فالكون 9" لزيادة سرعة نشرها.

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