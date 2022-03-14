إيلون ماسك لبوتين: قاتلني رجل لرجل والفائز يأخذ أوكرانيا

شفق نيوز/ أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الذي يعد أغنى رجل في العالم اليوم الاثنين، تحديه للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قتال رجل لرجل، وذلك عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة تويتر.

ويبدو أن مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية ومالك معظم أسهمها، يريد أن يعرب عن تضامنه مع أوكرانيا التي غزتها القوات الروسية في 24 فبراير، مما أدى إلى نزوح نحو مليوني شخص ومقتل وجرح آلاف المدنيين وتدمير للبنية التحتية في البلاد.

وقال ماسك في تغريدته التى نشرها، "أنا هنا لأتحدى فلاديمير بوتين في قتال رجل لرجل"، وكتب اسم الرئيس الروسي باللغة الروسية فيما كانت بقية التغريدة بالإنكليزية.

https://twitter.com/elonmusk/status/1503327421839417344

وتابع الملياردير الأميركي في نفس التغريدة: "الرهان على أوكرانيا"، التي ذكرها باللغة الأوكرانية، في إشارة إلى أن فوزه يعني انسحاب الجيش الغازي.

وفي تغريدة أخرى كتبها بالروسية، وجه سؤالا لحساب الرئاسة الروسية، قائلا: "هل توافق على منازلتي؟".

https://twitter.com/elonmusk/status/1503338552016482308

تجدر الإشارة إلى أن ماسك استجاب لدعوة أوكرانيا، ووفر للبلاد خدمة الإنترنت فائق السرعة "ستارلينك" مجانا، مساهمة منه في تسهيل التواصل حال انقطاع شبكات الإنترنت والكهرباء.