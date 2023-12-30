إيلون ماسك في المقدمة.. اغنياء العالم يضيفون 1.5 ترليون دولار الى ثرواتهم في 2023

شفق نيوز/ قفز صافي قيمة الثروة المجمعة لأغنى 500 شخص بمقدار 1.5 تريليون دولار وبنسبة 48% في عام 2023، بفضل أداء أسهم التكنولوجيا لتتعافى بشكل كامل من خسائر قدرها 1.4 تريليون دولار في العام السابق.

وارتبطت ثروات هؤلاء الأثرياء مجدداً بشكل وثيق بأداء أسهم التكنولوجيا، التي سجلت أرقاماً قياسية جديدة هذا العام، رغم مخاوف الركود وارتفاع التضخم، وأسعار الفائدة المرتفعة، والاضطرابات الجيوسياسية.

ونمت ثروات المليارديرات في مجال التكنولوجيا 48%، أو ما يعادل 658 مليار دولار، مدفوعة بالضجة الشديدة المثارة حول الذكاء الاصطناعي، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.

وسجل صافي ثروة إيلون ماسك أقوى معدل نمو بين أثرياء العالم في 2023، ليستعيد لقب أغنى شخص في العالم من تاجر السلع الفاخرة الفرنسي برنارد أرنو.

وزادت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" بقيمة 95.4 مليار دولار إضافية حتى نهاية تعاملات الخميس إلى 232 مليار دولار، بفضل نجاح "تسلا" و"سبيس إكس"، ويأتي ذلك بعد خسارة 138 مليار دولار في 2022.

وتتجاوز الثروة الصافية لماسك الآن ثروة أرنو بـ50 مليار دولار بعد أن أثر تراجع الطلب العالمي على السلع الفاخرة على أسهم شركة "إل في إم إتش مويت إينيسي لوي فيتون".

وزادت ثروة جيف بيزوس، مؤسس شركة "أمازون دوت كوم"، بأكثر من 70 مليار دولار هذا العام، ليحل في المركز الثاني جنباً إلى جنب مع أرنو، بينما قفزت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا بلاتفورمز" مارك زوكربيرغ بأكثر من 80 مليار دولار.

ورغم تنامي ثروات مليارديرات العالم، إلا أن بعضهم تخلف عن الركب. فقد خسر الملياردير الهندي غوتام أداني ما يصل إلى 21 مليار دولار في 27 يناير فقط، و37.3 مليار دولار خلال العام بأكمله، بعد أن تسبب تقرير أصدرته شركة "هيندنبرغ ريسيرش" في انخفاض قيمة "أداني غروب". ومع ذلك، لا تزال ثروته تُقدر بـ84 مليار دولار.