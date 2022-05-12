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يلتهم أي جسم يدخل نطاقه.. معلومات جديدة عن "العملاق الجميل"

Category: منوعـات

Date: 2022-05-12T15:06:45+0000
يلتهم أي جسم يدخل نطاقه.. معلومات جديدة عن "العملاق الجميل"

شفق نيوز / أتاح علماء الفلك، يوم الخميس، إمكانية النظر لأول مرة لما أسموه "العملاق الجميل" الرابض في قلب مجرة "درب التبانة"، ونشروا صورة لثقب أسود ذي كتلة هائلة يلتهم أي مادة تدخل في نطاق جاذبيته.

والثقب الأسود المسمى "ساجيتارياس إيه" هو ثاني ثقب يتم تصويره على الإطلاق، وتم إنجاز هذا العمل الفريد من خلال نفس آلية التعاون الدولي التي اعتمدت على التلسكوب "إيفنت هوريزون" والتقطت في عام 2019 أول صورة على الإطلاق لثقب أسود في قلب مجرة أخرى.

وأشادت عالمة الفلك بجامعة أريزونا، فريال أوزيل، في مؤتمر صحفي عقد في واشنطن، بما أطلقت عليه "أول صورة مباشرة للعملاق الجميل في وسط مجرتنا"، تظهر فيها حلقة متوهجة بالألوان الأحمر والأصفر والأبيض حول مركز أشد ظلاما وقتامة.

وتزيد كتلة الثقب الأسود عن كتلة الشمس بمقدار 4 ملايين، ويقع على بعد 26000 سنة ضوئية أي 9.5 تريليون كيلومتر من الأرض.

والثقوب السوداء هي أجسام ذات كثافة غير عادية لها جاذبية هائلة لدرجة أنه لا يمكن حتى للضوء أن يفلت منها، مما يجعل مشاهدتها صعبة للغاية.

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