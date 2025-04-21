أيقونة المسرح المصري بين الحياة والموت (صورة)

شفق نيوز/ نُقل الفنان المصري القدير نعيم عيسى إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات في مدينة الإسكندرية، إثر تعرضه لأزمة صحية شديدة.

وأكد الأطباء إصابته بالتهاب رئوي حاد، استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، في ظل تدهور حالته الصحية بشكل كبير.

وكشف سامي عيسى، نجل الفنان، في تصريحات لقناة العربية، أن الأزمة بدأت منذ فترة بإصابته بنزلة برد شديدة، تحولت لاحقًا إلى التهاب بالشعب الهوائية، قبل أن تتفاقم وتصل إلى التهاب رئوي حاد.

وأضاف أن والده يعاني من غيبوبة شبه تامة، حيث لم يكن مدركاً لما حوله، كما فقد القدرة على النطق والحركة.

وأوضح سامي أن الطبيب المعالج أشار إلى أن استمرار استخدام أجهزة التنفس الصناعي عبر الفم قد يُلحق ضرراً بالأحبال الصوتية، مما دفعه لاقتراح إجراء عملية شق حنجري.

وأُجريت العملية بالفعل خلال الساعات الماضية، لكن الحالة ما تزال حرجة حتى الآن.

وعن دور نقابة الممثلين المصرية، أكد نجل الفنان أن نقيب الفنانين أشرف زكي يتابع حالة والده الصحية عن كثب، ويتواصل معهم باستمرار، ولم يدخر جهدًا في تقديم أي دعم أو مساعدة لازمة.

مسيرة فنية حافلة

يُذكر أن الفنان نعيم عيسى يبلغ من العمر 92 عاماً، حيث وُلد في عام 1933، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح، قبل أن ينضم إلى فرقة مدبولي وفرقة الإسكندرية.

شارك في عدد من المسرحيات الشهيرة، من أبرزها: "ناس كده وكده"، و"ريا وسكينة"، و"الواد سيد الشغال"، كما قدّم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، منها: "الجوع"، "أصدقاء الشيطان"، "سفر الأحلام"، "مين فينا الحرامي"، "سري للغاية"، "الهلفوت"، "تمضي الأيام"، "إسكندرية ليه"، "المتسول"، و"الباشا تلميذ".