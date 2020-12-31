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إيقاف التحقيق مع محمد رمضان في قضية "إسرائيل"

Category: منوعـات

Date: 2020-12-31T18:33:32+0000
إيقاف التحقيق مع محمد رمضان في قضية "إسرائيل"

شفق نيوز/ أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر، يوم الخميس، بيانا أكدت فيه حفظ التحقيقات مع الفنان المصري محمد رمضان، بشأن قضية صوره مع إسرائيليين.

وفي الـ23 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قررت النقابة وقف محمد رمضان عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق معه، على خلفية نشره صورة مع المغني الإسرائيلي عومير آدام، واللاعب الإسرائيلي فلسطيني الأصل ضياء سبع، ما أثار موجة غضب عارمة ضد الفنان رمضان.

وقالت النقابة اليوم إنها ”تلقت إفادة من جانب مجلس الدولة، المنوط به التحقيق مع الفنان رمضان، على خلفية نشر صورة له مع ممثل إسرائيلي شهير على مواقع التواصل الاجتماعي، بانتهاء الأمر“.

وأوضحت النقابة، التي يترأسها الفنان أشرف زكي، أن قرار حفظ التحقيقات أشار إلى ”الاكتفاء بفترة الإيقاف التي تعرض لها محمد رمضان“ بعد الواقعة.

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