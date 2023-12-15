"آيفون SE".. أبل تستعد لإصدار جديد بترقيات ومواصفات كبيرة

شفق نيوز/ تعتزم شركة أبل، إطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف iPhone SE ، ضمن خطتها للطرح خلال عام 2024 المقبل، فيما أشارت تسريبات إلى أن الإصدار القادم من الهاتف، سيتميز بتصميم يتشابه مع هاتف iPhone 14.

وبحسب أحدث التسريبات، أكدت تقارير أن الهاتف سيشمل عددا من الترقيات في قدراته، تتناسب مع كونه الإصدار الرابع من سلسلة إصدارات SE، والترقيات المحتملة وفق التسريبات ستشمل زيادة سعة بطارية الهاتف iPhone SE 4 بشكل ملحوظ مقارنةً بالإصدار السابق، iPhone SE 3.

وخلال الفترة الماضية، حرصت أبل على تطوير هاتف iPhone SE 4 والذي من المتوقع أن يتم الكشف عنه ضمن مجموعة جديدة من الأجهزة تطرحها أبل عام 2024، منها إصدارات جديدة من أجهزة أيباد اللوحية التي تغيبت عن إصدارات أبل لعام 2023 الجاري.

وسيحمل هاتف iPhone SE 4 ، نفس سعة بطارية iPhone 14، مما يمثل ترقية كبيرة في قدرة البطارية مقارنةً بالإصدار السابق الذي تم إطلاقه في عام 2022.

وأظهر التقرير أن هاتف iPhone SE 4 تم رصده بنموذج بطارية يحمل الرقم A2863، والذي يتطابق مع نموذج بطارية هاتف iPhone 14.

ويعود تاريخ طرح الإصدار السابق من الهاتف iPhone SE 3 لعام 2022 بسعة بطارية قدرها 2018 mAh ، بينما يتمتع iPhone SE 4 بسعة بطارية تصل إلى 3279 mAh ، وهو تطور كبير في قدرة البطارية.

جدير بالذكر أنه سبق وأشارت تقاريرأخرى إلى أن iPhone SE 4 سيأتي بمنفذ USB C على غرار إصدار آيفون 15 الجديد، وسيتضمن زر Action، إلى جانب شاشة OLED بحجم 6.1 بوصة، ونتوء يحتوي على نظام "TrueDepth" لدعم تقنية Face ID.

كما سيمتاز الهاتف أيضًا بكاميرا خلفية بدقة 48 ميجابيكسل، وأبعاد تبلغ 138.4 في 67.3 في 7.3 مم، ووزن يبلغ 144 جرام، ضمن ما تم تسريبه من مواصفات محتملة سيتاح بها للبيع.