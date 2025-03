إيفانكا ترامب تُبهر متابعيها بمهارات قتالية  (فيديو)

شفق نيوز/ خطفت إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تمارس رياضة الجوجيتسو بمهارة لافتة.

ونشرت إيفانكا، البالغة من العمر 43 عاماً، المقطع عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث ظهرت مرتدية الحزام الأزرق أثناء تنفيذ حركات دفاعية متقنة، شملت قلب مدربها وإسقاطه أرضاً.

وفي إحدى لقطات الفيديو، شوهدت إيفانكا تواجه المدربين خواكيم، غي، وبيدرو فالنتي، حيث تبادل الجميع الانحناء احتراماً.

Jiu-Jitsu is more than a martial art. Rooted in tradition and guided by the 753 Code, it builds physical confidence, mental clarity, and emotional balance@IvankaTrump pic.twitter.com/BtJ3TtdhQe