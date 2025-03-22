إيفانكا ترامب تُبهر متابعيها بمهارات قتالية  (فيديو)

شفق نيوز/ خطفت إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تمارس رياضة الجوجيتسو بمهارة لافتة.

ونشرت إيفانكا، البالغة من العمر 43 عاماً، المقطع عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث ظهرت مرتدية الحزام الأزرق أثناء تنفيذ حركات دفاعية متقنة، شملت قلب مدربها وإسقاطه أرضاً.

وفي إحدى لقطات الفيديو، شوهدت إيفانكا تواجه المدربين خواكيم، غي، وبيدرو فالنتي، حيث تبادل الجميع الانحناء احتراماً.

Jiu-Jitsu is more than a martial art. Rooted in tradition and guided by the 753 Code, it builds physical confidence, mental clarity, and emotional balance@IvankaTrump pic.twitter.com/BtJ3TtdhQe — Valente Brothers (@ValenteBrother) March 21, 2025

بدورهم، نشر "الأخوة فالنتي"، أصحاب مركز التدريب الذي ترتاده، الفيديو على منصة "إكس"، معلقين: "الجوجيتسو أكثر من مجرد فن قتالي، فهو تقليد متوارث عبر الأجيال، يعزز الثقة البدنية، والوضوح الذهني، والتوازن العاطفي."

يذكر أن إيفانكا ترامب ابتعدت عن السياسة خلال الفترة الثانية من حكم والدها، بعدما كانت من كبار مستشاريه إلى جانب زوجها جاريد كوشنر في ولايته الأولى.