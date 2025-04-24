يعزز ذكاء المراهقين.. دراسة ترصد تأثير "النوم المبكر" على تطور الدماغ

شفق نيوز/ أظهرت دراسة حديثة أن المراهقين الذين يعتادون على النوم مبكراً ويحصلون على قسط كافٍ من النوم يتمتعون بمهارات إدراكية وعقلية أفضل مقارنةً بمن ينامون في أوقات متأخرة.

وشملت الدراسة، التي تُعد الأكبر من نوعها في مجال تطور الدماغ عند المراهقين، أكثر من 3 آلاف مشارك تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً، وأجراها باحثون من جامعتي كامبريدج وشانغهاي. وقد تم تتبع أنماط نوم المشاركين باستخدام أجهزة متخصصة، كما خضعوا لسلسلة من الاختبارات المعرفية وفحوصات الدماغ.

وكشفت النتائج أن المجموعة التي اعتادت على النوم المبكر – والتي شكلت نحو 37% من المشاركين – تميزت بأداء أكاديمي وإدراكي أفضل، حيث تفوقت في اختبارات القراءة وحل المشكلات والذاكرة.

كما أظهرت فحوصات الدماغ أن أفراد هذه المجموعة يتمتعون بحجم دماغي أكبر ووظائف عصبية أكثر كفاءة.

وفي المقابل، أشارت الدراسة إلى أن معظم المراهقين لا يحصلون على القدر الكافي من النوم الذي يتراوح بين 8 إلى 10 ساعات يومياً وفقاً للتوصيات الطبية، إذ بلغ متوسط نوم أفضل مجموعة مشاركة حوالي 7 ساعات و25 دقيقة فقط.

وأوضحت البروفيسورة باربرا ساهاكيان، إحدى المشاركات في البحث، أن الدماغ يقوم خلال النوم بعمليات معقدة لتنظيم الذاكرة وتقوية المهارات المكتسبة، ما يفسر الارتباط الوثيق بين جودة النوم والقدرات العقلية.

ونصح الباحثون المراهقين الراغبين في تحسين أدائهم العقلي بالالتزام بعدة إجراءات، منها: تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، ممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على جدول نوم ثابت حتى في أيام العطل.

وتقدم هذه الدراسة دليلاً إضافياً على أهمية النوم الكافي خلال مرحلة المراهقة، التي تشهد تطوراً حاسماً في وظائف الدماغ.