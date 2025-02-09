إيطاليا.. إتلاف لوحة من القرن السادس عشر بعد حادث تعثر في متحف

شفق نيوز/ تعثرت امرأة داخل متحف في مدينة بريشيا الإيطالية، مسببة بتضرر لوحة فنية تعود للقرن السادس عشر عن طريق الخطأ عندما سقطت عليها، حسبما أفادت به صحيفة Giornale di Brescia الإيطالية.

وقال مدير المتحف، ستيفانو كارادجوف، للصحيفة: "تعثرت المرأة، وعندما سقطت وضعت يدها على قماش اللوحة مسببة الضرر لها. ولحسن الحظ لم تصب الزائرة بأذى. هذا أمر وارد الحدوث، خاصة وأن المعرض يحظى بشعبية كبيرة في الوقت الحالي".

ووفقا له، وقع الحادث في معرض مخصص لفنانين عصر النهضة الإيطاليين، واللوحة التي تضررت هي من أعمال الفنان الكبير موريتو، ويعود تاريخها إلى الفترة ما بين 1522 و1524. على أحد جانبي اللوحة، تم رسم قديسين غير معروفين، وعلى الجانب الآخر صورة للسيدة العذراء مريم مع ممثلي الحركة الدينية الراديكالية "التأديبيين".

وتداولت وسائل إعلام محلية صورة للوحة المتضررة، تظهر فيها قطعة ممزقة بحجم راحة اليد في الزاوية اليمنى السفلية من الصورة.

وبحسب كارادجوف، سيتوجب على المتحف ترميم اللوحة بالكامل، حيث أن خط التمزق كان واضحا ولم يلحق الضرر بالصورة. تم إرسال العمل الفني على الفور إلى المختبر للترميم.

وتم تقدير قيمة الأضرار بعدة آلاف من اليوروهات، لكن المرأة المذنبة لن تدفع أي شيء لأنه يوجد تأمين للوحة يغطي تكاليف ترميمها.